Alcaldesa de San Onofre denunció presunto desorden económico causado por su antecesor

Sincelejo

La alcaldesa de San Onofre, Marta Cantillo Martínez, anunció que debido a las dificultades de tipo financiero y acreencias económicas con la que recibió el municipio decidió acogerse a la Ley 550, o ley de quiebra.

Cantillo Martínez instaló las sesiones ordinarias del Concejo este jueves 1 de febrero donde aprovechó para hacer un informe público de las dificultades que ha tenido por cuenta de la falta de información de parte de la administración saliente que no completó, según ella, el proceso de empalme.

Los asesores económicos Eder Valeta López y Angélica Tovar intervinieron en la sesión, en la que no se presentaron proyectos , y dieron cuenta de la poca documentación que les entregaron del empalme y que la actual administración ha tenido que buscar en diversas entidades.

“No me temblarán las manos ni la voz para decir públicamente y ante los entes competentes lo que encontré. Vine aquí a esta sede y con lo primero que me tropiezo es con que no había servicio de energía en muchas entidades porque le debían 1.800 millones de pesos a la empresa Afinia”, señaló Cantillo.

Explicó que debió hacer un acuerdo de pago con la empresa comercializadora de energía para poder continuar con el servicio.

Agregó que el resultado del empalme que se hizo a medias y que aún no se ha cerrado y por eso no ha habido una fase de transición entre las administraciones,

La alcaldesa de San Onofre dijo ante el Concejo que había confiado en el alcalde saliente Jesús Julio, para que se diera un empalme tranquilo y honesto entre ambas administraciones , sin embargo , asegura, fue asaltada en su buena fe.

“no es ajustado a la realidad. Creí en la buena fe de un mandatario con una transición real, pero no fue así”, sostuvo.

En su exposición ante el Concejo de San Onofre la economista Angélica Tovar aseguró que de los 49 formatos legales establecido para el proceso de empalme solo tuvo respuesta en 17 de ellos.

“El 28 de diciembre de 2023 aún no se había cerrado el empalme, que al final no se cerró y del que aún falta mucha información por recibir y la que se recibió fue incompleta, superficial e imparcial”, expresó .

Agregó que hay más de 100 procesos para defenderse, 56 coactivos, otros de nulidad y restablecimiento del derecho y problemas con los exempleados a los que no les pagaron salarios y tampoco las cesantías.

Uno de los aspectos de lo encontrado en el incompleto empalme es lo que ocurre con los recursos que obtiene el municipio por el concepto de regalías.

" Claro que estoy preocupada y por eso hoy en el honorable Concejo cité a toda la comunidad para que la Procuraduría, contraloría y todas esas instituciones sean las que dicten cual será el resultado y la conclusión que se va tener con los mandatarios salientes”, expresó Cantillo Martinez

La alcaldesa, Marta Cantillo, sostiene que hay alertas en unos contratos con recursos de regalías y en los últimos dos años no ejecutaron proyectos con los PDET.

El asesor Eder Valeta dijo en el Concejo que el decreto de liquidación de presupuesto les llegó el 14 de enero, pero con fecha del 29 de diciembre y no lo publicaron.

“El inventario de pasivo, es decir, sobre las deudas, no lo pasaron. No se sabe lo que se debe, a quién se le debe y por qué se debe. Existe una incertidumbre”, anotó

Una duda que tiene la administración de Marta Cantillo es el destino que tuvieron 7 mil millones de pesos de un empréstito que hizo el exalcalde Jesús Julio Teherán en un banco a un mes de finalizar su periodo como alcalde