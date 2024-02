La casa oculta de Days Vásquez

JUDICIAL

Dayssuris Vásquez, la testigo principal del caso Nicolás Petro, confesó que se quedó con los dineros ilícitos con los que ella y el hijo del Presidente de la República iban a comprar la mansión de La Herradura, en una zona exclusiva de Barranquilla.

Después de que Days Vásquez aseguró que nunca existió un CDT con los cerca de $467millones que le devolvieron por el fallido negocio de esa mansión, dijo al fiscal Mario Burgos que esos dineros los invirtió en una casa que es de ella, pero que está a nombre de un tercero.

Fiscal Burgos: el famoso CDT que nos acaba de decir que eso no existió ¿cierto? ¿Usted hizo propio ese dinero con qué finalidad?

Days: Para pagar algo… o sea, de aquí y allá, la casa (inaudible) ese contrato se tenía que cumplir, el contrato de la casa.

Fiscal Burgos: Ese dinero…

Days: Ese dinero lo invertí (inaudible)

Fiscal Burgos: Pero antes me dijo que no tenía ningún bien.

Days: no, es que no hay un bien a nombre mío, eso está ahí a nombre de nadie (…) o sea, por eso te digo que en realidad no tengo. ((VER VIDEO)).

Según la investigación de la Fiscalía, para legalizar esos dineros y ocultar su procedencia se destinaron para comparar esos bienes, y una de esas propiedades se trataría de la casa Villas de Palmarito, ubicada en el municipio de Tubará.

Hay que recordar que, según los informes de Policía Judicial, los dineros de la fallida compra de la mansión se devolvieron a través de Cesar Emilio Buendía (Tío de Days) y la hermana de Dayssuris Vásquez que es funcionaria de la policía. ((VER DOCUMENTO)).

Declaración del dueño de la Mansión La Herradura, cuenta cómo devolvió más de $400 millones a Days. Ampliar

Pese a la confesión de Days Vásquez, en el principio de oportunidad que le concedieron no se habla de la devolución de bienes adquiridos por cuenta del lavado de activos.

En este tipo de casos la ley establece que, Days debió devolver al menos el 50% del incremento patrimonial que obtuvo de manera ilegal, y se debió solicitar la incautación de esos bienes, por ser producto de un delito, pero la Fiscalía no lo exigió.

