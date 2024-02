Cupos de Mi Casa Ya no logran suplir la demanda en Norte de Santander

Cúcuta

Hoy empieza la entrega de los subsidios del Ministerio de vivienda de “Mi Casa Ya” donde se notifica que más de 50.000 subsidios estarán disponibles. Por ahora se espera que un grueso número de nortesantandereanos puedan tener acceso a este beneficio. Quienes ya se inscribieron y quieren conocer si son beneficiarios pueden hacerlo aquí.

Sin embargo, Mateo Montebello, Gerente de Camacol en Norte de Santander dijo a Caracol Radio que “nosotros venimos con una preocupación del año pasado y antepasado se ha notado un rezago en la cantidad de subsidios y la cantidad está muy alta”.

El representante de Camacol destacó que un ejemplo de esto es lo que ocurrió el año anterior donde se asignaron 75.000 subsidios, pero había un rezago de 23.000 subsidios.

“La asignación entonces no fueron los más de 70.000 si no que fueron casi 43.000. Y la demanda de la vivienda este año se proyecta alrededor de los 72.000, cuando el Gobierno Nacional está anunciando solo 50.000 subsidios que son más de los que se asignaban por el decreto, y no logran cubrir la demanda que hay en nuestro país”.

Destacó que por ahora será un reto esas viviendas que terminan el año sin lograr sus subsidios. Resaltó que esto les preocupa porque empieza a haber una dificultad para los interesados en tener acceso a vivienda propia.