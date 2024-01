República Dominicana es el único país de América Latina que vence la corrupción

Internacional

Según Transparencia Internacional, en su estudio más reciente realizado en el año 2023, República Dominicana subió 35 puntos, lo que la convierte en la nación que tiene los avances más positivos y sustanciales en la lucha contra la corrupción.

Aunque los retos son grandes, pues el país se encuentra en el puesto 108 de 180, los avances de los dominicanos son grandes. El órgano señala en su estudio que la clave para el éxito logrado hasta ahora por ese país tiene base en los cambios que han realizado en el poder judicial.

La causa de la corrupción, según Transparencia Internacional, es un flagelo que no se ha podido erradicar en América Latina debido a que las entidades no son eficaces y no trabajan mancomunadamente para llevar los controles necesarios.

El caso de República Dominicana contrasta fuertemente en la región con los resultados de países como Venezuela, que está en el penúltimo puesto como el país más corrupto del mundo, solo es superado por Somalia, en África.