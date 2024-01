Adele se irá de Las Vegas con su show a Munich

La cantante Adele termina su residencia de Las Vegas, con el show ‘Weekends with Adele’, el próximo mes de junio.

Tras más de un año ofreciendo conciertos cada fin de semana, la intérprete británica se prepara ahora para un proyecto de mayor impacto.

Y es que, ella misma ha anunciado que se instalará brevemente en Múnich, se presentará este verano en el estadio Munich Messe, diseñado expresamente para ella y con capacidad para 80.000 espectadores con 4 shows para un total de 320 mil personas.

“No puedo imaginar una manera más maravillosa de pasar el verano”, ha confesado.

En Instagram escribió:

Así que hace unos meses recibí una llamada sobre una racha de espectáculos de verano. He estado contento como cualquier cosa con mis espectáculos en el Hyde Park de Londres y mi residencia en Las Vegas, así que no había tenido ningún otro plan. Sin embargo, tenía mucha curiosidad para no seguir y disfrutar de esta idea - ¿un estadio pop-up a medida diseñado alrededor de cualquier espectáculo que quiera montar? Ohh!? ¿Prácticamente una bofetada bang en medio de Europa? ¿En Munich? ¡Eso es un poco aleatorio, pero todavía fabuloso! ¿Justo después de los euros? ¡Vamos Inglaterra! ¿Con los Juegos Olímpicos de al lado? ¡Vamos Simone! ¿Y algunos de mis artistas favoritos tocando espectáculos también? ¿Por qué? ¡¡SÍ!! ¡No he jugado en Europa desde 2016! No podía pensar en una manera más maravillosa de pasar mi verano y terminar esta hermosa etapa de mi vida y carrera con espectáculos más cerca de casa durante un verano tan emocionante.Buenas tardes nenas x