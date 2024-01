Así fue el concierto del famoso guitarrista, Slash en Bogotá

Bogotá D.C

Bogotá fue el segundo destino de su gira `The River is Rising – Rest of The World Tour, después de haberse presentado en México.

El concierto de rock comenzó a las 9:30 de la noche y el guitarrista de pelo largo rizado y gafas oscuras empezó su show con la icónica canción `The River is Rising. ´

Aunque muchos se quejaron del sonido del lugar, el público no dejó de animar y bailar sus canciones durante todo el concierto. El artista siguió con éxitos como `Driving Rain´ y `Back to Cali´.

Su show con Myles Kennedy & The Conspirarors también fue disfrutado por las mil personas que asistieron al Royal Center. Al final del evento, Slash agradeció en sus redes sociales a sus fans en Bogotá por haber rockeado con él esa noche.

Thank you Bogata! You fuckers were dynamite tonight! Gracias! IIII]; )' — Slash (@Slash) January 27, 2024

Esta es la quinta vez que Slash visita Colombia. Lo hizo dos veces como artista solitario en 2011 y en 2019. Como guitarrista de los Guns N’ Roses, estuvo en 1992 y en 2022 en Estadio el Campín de Bogotá y en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en 2016.