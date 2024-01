JUDICIAL

Este viernes está citado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el fiscal Mario Andrés Burgos y deberá rendir su versión por el caso de la filtración del interrogatorio a Nicolás Petro.

Caracol Radio conoció la otra prueba con la que se demostraría que ese funcionario, o al menos su despacho, habría filtrado el interrogatorio practicado al hijo del Presidente.

Se trata de la radicación de la compulsa de copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ese documento es clave en ese proceso disciplinario contra Burgos, porque la fecha de recibido demuestra que dicha compulsa de copias fue radicada el 4 de octubre, cuatro días después de que la Revista Semana reveló el video del interrogatorio. Es decir, cuando esa pieza procesal gozaba de reserva y solo estaba en poder del fiscal Mario Burgos.

La otra prueba que tiene en líos al fiscal Mario Burgos en la Comisión de Disciplina Judicial. El documento de radicado ante la Comisión de Acusaciones Ampliar

Ese documento se suma al fragmento del interrogatorio que Caracol Radio publicó el 10 de noviembre de 2023, donde el fiscal Burgos admitió que su despacho era el único que conservaba esa pieza procesal.

“Si se filtra alguna cosa será por alguno de nosotros”, dijo el fiscal Burgos en la grabación.

Esa cooperación por el caso de presunta financiación a la campaña Petro y otros supuestos casos de corrupción se cayó porque el interrogatorio se filtró.

La versión que surgió y que será ventilada en la Comisión de Disciplina Judicial

Una fuente le dijo a Caracol Radio que, en la filtración de ese video supuestamente estarían involucrados el investigador Víctor Forero y la jefe de Comunicaciones de la Fiscalía, Paola Andrea Tovar.

La versión que allegarán a la Comisión de Disciplina y por la que le preguntarían al fiscal Mario Burgos, es que supuestamente el investigador Víctor Forero, por orden de Burgos, seleccionó los seis apartes del interrogatorio a Nicolás.

Esos fragmentos se guardaron en una USB de color nego, que posteriormente, habría sido dejada en la oficina de la jefe de prensa, para luego entregarla a un medio de comunicación.

Consultada la jefe de prensa de la Fiscalía por ese asunto dijo que esa versión es “absolutamente falsa”, porque “en su trabajo en la Fiscalía no tiene acceso a procesos, ni maneja expedientes, por lo que algo así es imposible de que haya ocurrido”. Agregó que “los periodistas de todos los medios que me conocen pueden dar fe de que siempre que me piden una información, solicito que lo hagan por correo electrónico, y así mismo pido respuesta a los fiscales por correo electrónico, de manera oficial”

Esas versiones tendrán que corroborarse en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.