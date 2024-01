Valenciano elogió a Millonarios y criticó a Junior por la Superliga: Paupérrimo desempeño

El ídolo y máximo goleador de la historia del Junior de Barranquilla, Iván René Valenciano, en diálogo en El Alargue de Caracol Radio, se mostró muy molesto e inconforme por la presentación del equipo Tiburón en el marco de la vuelta de la Superliga, en la cual se proclamó campeón Millonarios en el estadio El Campin de Bogotá.

“Millonarios es justo supercampeón, sometió a Junior, Junior en 90 minutos, solo llegó una vez, paupérrimo el desempeño de Junior”, comenzó sentenciando.

Valenciano fue tajante al hablar de la nómina de Junior, afirmando que una nómina como esta debe jugar de otra manera y le atribuyó la responsabilidad a Arturo Reyes, director técnico, “Junior incorporó a Cantillo y Chará, que son las más importantes novedades, más toda la nómina campeona del semestre pasado, que un equipo se le olvidé lo que hizo el semestre pasado, y, que en una final se meta atrás y no proponga con lo que tiene es totalmente erróneo y culpa del entrenador”.

Así mismo, afirmó no entender la ausencia de Carlos Bacca en el equipo inicialista. “Yo pensaba que Junior, con la nómina que puso hoy, iba a ser un equipo propositivo, que iba a tratar de presionar a Millonarios, con tres en el medio campo como Moreno, Homer y Cantillo. Creí que iban a proponer y cuando perdían la pelota, recuperar y salir en transiciones rápidas, pero no, el planteamiento de Junior fue de mitad de cancha hacia atrás y esperar. Creo que se equivocó el entrenador, porque si ya tienes un equipo construido con Carlos Bacca, tenía que salir con la misma nómina con la que salió en Barranquilla”.

Además, afirmo que Chará definió mal la única opción de Junior, “Pateó mal, si Montero no la toca iba para afuera el remate, de la toma de atrás se ve que iba para afuera, si Montero se quedaba quieto no iba a ser gol, la definición malísima, tenía que definir a la mano izquierda, es una mala decisión, pase de Bacca magistral para una definición errónea”

Fue vehemente en recalcar que el título no se perdió en Barranquilla, sino por lo hecho en la vuelta en El Campin. “Junior en Barranquilla no creo tampoco tantas situaciones de gol y si el resultado hubiera sido 2-0, pues igual hoy perdió 2-0, porque hoy tampoco genero situaciones, por eso la diferencia no estuvo en Barranquilla, yo creo que si hace 4 goles en Barranquilla y va relajado a Bogotá, como paso hoy, se come 5 Junior”. Sentencio.

Valenciano no dudó en elogiar al campeón Millonarios

Millonarios sigue dando lecciones y es un equipo que da de que hablar

“Millonarios llegaba con 7 jugadores por fuera, pero no cambia su idea de juego, tiene un libreto y lo ejecuta bastante bien, jugando de local y de visitante. Contra el DIM demostró muchas cosas, hoy Millonarios juega mucho más largo, se mueve bien Castro, Mackalister y Giordana. Millonarios tiene muchas variantes para el 2024, tanto en el medio local como en Copa Libertadores, tiene con que competir, Millonarios da lecciones y de que hablar, es digno de admirar y copiar, Gamero demuestra que sigue manteniendo la idea de juego” dijo Valenciano sobre el campeón Millonarios.