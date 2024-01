Tenemos los recursos para enfrentar la emergencia: MinInterior sobre incendios

Colombia se enfrenta a múltiples incendios causados por el Fenómeno del Niño. De acuerdo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en su último reporte, el país lucha por controlar 25 incendios. Este tema causa una seria preocupación, pues los colombianos se ven afectados en su salud por la mala calidad del aire y tanto los animales como la flora se han visto perjudicados por las llamas.

Al mismo tiempo, por el fuerte fenómeno del Niño que está pasando el país, en los últimos días se han registrado pocas lluvias, lo cual agrava las posibilidades para apagar los incendios por cuenta de las altas temperaturas en el país.

Por otra parte, autoridades locales en los distintos puntos del país y personas de buen corazón están ayudando a controlar los incendios y a salvar vidas. En medio de esto, el presidente Petro activará los protocolos de ayuda internacional para enfrentar los incendios en el país y los mandatarios locales trabajan para asumir esta responsabilidad, luego de apenas cumplir tres semanas como alcaldes.

Ahora bien, en Caracol Radio estuvo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aclarando detalles sobre las acciones que está tomando el Gobierno Nacional para enfrentar esta crisis.

Incendios y criminalidad

Sobre la posibilidad de que personas estén causando los incendios de manera intencional para generar pánico en el país, el ministro comentó que no tiene certeza o pruebas para hacer afirmaciones de este tipo. “No me atrevo a afirmar categóricamente, pero es evidente que cuando se da esta cadena de incendios, pues es la suma de varias cosas. Uno, el descuido. La gente cree que con dejar una botella en el suelo no puede pasar nada. Hay gente irresponsable que se va de paseo, prende fogatas y no las apaga o la fogata coge ventaja y puede terminar en un incendio. Además, hay gente desquiciada que quiere ver candela, pirómanos. Esto es la suma de todo”

Adicionalmente, señaló que es importante educar a la ciudadanía. “Lo que tenemos que hacer es, obviamente, campañas preventivas. Explicarle a la gente los peligros de estos paseos de olla, de las fogatas, etcétera. Además, de ayudar a las autoridades regionales y locales cuando sus capacidades sean desbordadas al enfrentar estos incendios”

Dineros para los incendios:

“Tenemos los recursos que necesiten. De hecho, tenemos presupuestado, inicialmente, en la Unidad de Gestión de Riesgo 600 mil millones de pesos para emergencias. La propia Dirección de Bomberos tiene unos recursos importantes”, expresó el ministro

Adicionalmente, comentó que la medida que tomó el presidente es importante para hacer frente a la crisis. “Pero, además, ayer para evitar cualquier tipo de sorpresa de que nos puedan superar frente a las emergencias que se están viviendo, el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo recomendó al presidente la declaratoria de desastre nacional por los incendios, para tener la figura inmediata para transferir los recursos que se necesiten a la Unidad de Gestión de Riesgo, a la Dirección de Bomberos y en los convenios que tenemos con el Ejército y, particularmente, con la Fuerza Aérea y con la Policía para poder dar esos apoyos aéreos que son tan efectivos.”