Suspenden el contrato de construcción del puente de la calle 60 con Quinta en Ibagué

Ibagué

En un documento firmado entre Roberto José Gutiérrez, representante del Consorcio Puente Carrera Quinta y Jonathan Suarez Barrera, director técnico de la Secretaría de Infraestructura, se confirma la suspensión por 45 días del contrato de obra para la construcción del puente elevado de la calle 60 con carrera Quinta.

El contrato que tiene un acta de inicio del 28 de abril del año 2023 y un presupuesto superior a los $39 mil millones cumple 9 meses con tan solo un 5% de avance.

Según el documento que conoció Caracol Radio, se justifica esta decisión en que se presentaron cambios en los diseños en materia del control de la movilidad, lo que ocasionó que se replanteara el cronograma que estaba previsto.

“Se surtieron las observaciones frente a la solicitud de plantear un esquema con semaforización y sin semaforización, un cierre total, desvíos y rutas de vehículos de atención a emergencias; En mesa técnica del día 11 de diciembre del 2023, se atendieron las observaciones entregadas por parte de la secretaria de movilidad, no obstante estas últimas no fueron aceptadas, generando así alteración en los tiempos de ejecución previstos con las nuevas observaciones, las cuales, se reciben el día 09/01/2024, motivo por el cual, el consorcio requiere efectuar suspensión al contrato objeto del presente escrito, por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario”, indica el documento.

Adicionalmente se “Es oportuno hacer constar que, debido al inicio de la nueva administración, actualmente la alcaldía de Ibagué se encuentra efectuando ajustes los cargos presupuéstales y administrativos de la vigencia 2024, por cuanto se espera que las dependencias competentes realicen las labores correspondientes para habilitar la reserva presupuestal y dar continuidad al contrato”.

En el Concejo de Ibagué se realizó debate de control político

En el cabildo ibaguereño se desarrolló un fuerte debate de control político liderado por el concejal Conservador, Jorge Bolívar, donde se expuso la preocupación que existe porque a pocos meses de cumplirse un año de la adjudicación de este proceso solo se lleva un avance del 5%.

“Ni la Alcaldía, ni el contratista no ha solicitado el permiso a Cortolima, por eso la obra está suspendida. No hay una sola solicitud, no hay adelanto de obra, estamos frente a un posible detrimento patrimonial porque no sabemos donde está invertida la plata”, aseguró Bolívar.

Por su parte, Leonel Nieto, secretario de Infraestructura encargado, aseguró que a la Fiducia se giraron $11.745 millones que corresponden al 30% del anticipo como que quedó consignado en el contrato.

En la actualidad se han realizado giros por $2.950 millones, recursos que han sido autorizados por parte de la interventoría, lo que refleja que en la fiducia se encuentran aún $8.793 millones.

El proyecto de construcción del puente de la calle 60 con Quinta aún no tiene permiso de Cortolima, solo cuenta con la autorización para adelantar las excavaciones por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

El contrato tuvo una adición en tiempo en el año 2023, plazo que se extenderá hasta el 28 de febrero.