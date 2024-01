Juan Moreno sobre Millonarios: “Vivir este tipo de cosas como hincha es muy gratificante”

Juan Moreno expresó su alegría por el título de Millonarios de la Superliga ante el Junior. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el guardameta habló del juego de vuelta en Bogotá y destacó a varios de sus excompañeros en el equipo.

“Contento, un partido bastante cerrado, Junior en todas sus líneas es un equipo nominalmente muy fuerte, pero Millonarios supo solventarse bien, hicieron la diferencia y es el campeón”, destacó sobre el título.

Para Moreno, la clave del partido fue la paciencia. “En la paciencia, era un partido cerrado, de final. No iba a ser fácil, porque Junior es un equipo que se comporta muy bien en este tipo de escenarios, ya sabe jugar finales. La clave está ahí, en tener jugadores como David, que siempre desenvuelven un partido”.

Por su parte, destacó de Álvaro Montero y su atajada a Yimmi Chará: “Álvaro es un arquero de equipo grande, no había tenido una opción así concreta y la única que por ahí le llegaron, respondió muy bien. Habla muy bien de él, de lo concentrado que estuvo en el partido. Ese gol ahí le hubiera dado un giro distinto a la final. Contento por él, por todos, ojalá que Millonarios siga ganando, como hincha y aficionado, poder celebrar”.

De su rol ahora como aficionado, al estar en el Real Cartagena, comentó: “es muy lindo, yo como siempre lo he dicho, Millonarios es una institución que me lo dio todo, a pesar de no estar allá, vivir este tipo de cosas como hincha es muy gratificante. La gente en el estadio siempre se comporta muy bien, ver como están celebrando me genera mucha emoción. Ojalá que siga ganando y podamos celebrar”.

Mientras que de la defensa del equipo, resaltó: “Llinás ya es un jugador totalmente consolidado en el fútbol profesional, lo conozco desde que tenía 16 y me alegra mucho verlo así. A pesar de la ausencia de Juan Pablo, Arias también hizo un buen trabajo, Bertel cuando le tocó suplir a Banguero y Delvin, ni se diga. Muy contento por ellos y ojalá que sigan siendo fuertes en la parte de atrás”.

Finalmente, Moreno habló sobre las cualidades de Alberto Gamero para poder alinear a los jugadores jóvenes en su plantel. “El profe Alberto siempre tiene una idea muy clara, que se hace entender bastante fácil y a los jugadores nuevos, por eso no se les dificulta a la hora de incluirse en ese esquema. El profe tiene una idea muy clara, aparte, mantener esa base de jugadores hace que el trabajo para los que lleguen sea más fácil. Esa manera de incluirse de Giordana, Banguero, de Alfonzo no se dificulta tanto, aparte están bien rodeados con jugadores que vienen jugando hace mucho tiempo”.

"