“Tendremos unas Fiestas de La Candelaria seguras”: Frente de Seguridad de La Popa

Cartagena

Las Fiestas de La Candelaria se llevarán a cabo desde mañana, miércoles 24 de enero, hasta el 2 de febrero, y tiene una nutrida agenda de eventos religiosos, culturales y gastronómicos como el Festival del Frito Cartagenero.

Para garantizar el orden y el control público, el Frente de Seguridad de La Popa se articuló con el Distrito y sus diferentes dependencias con el fin de rescatar la tradición de presentar grupos culturales, control de las ventas en el espacio público y las tiendas del sector.

“Los picós no van a funcionar por decisión de la Secretaría del Interior y la Policía Nacional, a quienes le damos las gracias por hacer presencia en las fiestas, evitando hechos negativos”, señaló Emir Flórez Torres, coordinador del Frente de Seguridad de La Popa.

Añadió que la Policía Metropolitana dispuso 60 uniformados, quienes velarán y cuidarán a los asistentes en tres horarios: desde las 2 a.m. hasta las 10:00 a.m.; el segundo, de 10:00 a.m. a 4:30 p.m. y el último de 4:30 p.m. a 10:30 p.m.

En cuanto al Santuario de la Popa, los feligreses podrán hacer el Santo Rosario y novena a las 4:30 a.m. y 4:30 p.m, mientras que las eucaristías serán en la mañana a las 5:00 a.m., 6:00 a.m., 7:00 a.m. y 8:00 a.m. En la tarde el horario es 5:00 p.m., 6:00 p.m., 7:00 p.m. y 8:00 p.m.

Asimismo, todas las mañanas se realizarán actividades deportivas lideradas por el IDER, tales como rumbaterapia y running con la subida a La Popa.

“Invitamos a todos los cartageneros y turistas a que asistan y se disfruten las Fiestas de La Candelaria porque hay seguridad, estamos bien acompañados para que sean unos días positivos”, puntualizó Ana Sierra, subcoordinadora del Frente de Seguridad.