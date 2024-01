Agustín Wallace revela por qué prefirió Atlético Nacional que ir al fútbol argentino

Desde tierras uruguayas llegó al equipo antioqueño Agustín Álvarez Wallace, jugador que dejó buenas sensaciones en su debut por la Liga colombiana. El mediocampista se refirió a su llegada al fútbol colombiano y el llamado de un equipo grande para tenerlo en sus filas, junto a Bernardo Espinoza, Dorlan Pabón, Jefferson Duque, entre otros.

En diálogo con El Vbar Caracol, el jugador habló del recibimiento que ha tenido por parte de la hinchada y el entorno del equipo. “La verdad que me he sentido muy bien, recibí muchísimo cariño, como ya lo he dicho. Me encontré con un grupo muy humilde, muy trabajador, y con muy buena disposición, tanto de los hinchas de la gente que como también de la institución”.

Desde su llegada a la capital de la montaña, el jugador busca aportar al desempeño del equipo con sus capacidades y sus cualidades futbolísticas. “Soy un jugador que me gusta tener mucho la posición de la pelota, tengo visión de campo. Me gusta ser un poco la salida del equipo, me gusta como dije recién manejar el juego y bueno. Colombia me gustó porque sé al equipo al que estoy representando. Obviamente, cuando enseguida me comunicaron que si quería venir, no lo dudé”.

Dentro de los planes de Wallace, Argentina era su principal destino para llegar, donde lo pretendían los equipos Gimnasia, Platense y Lanús. Pese a ser tentadoras las propuestas del país gaucho, el jugador uruguayo decidió cambiar de rumbo y tomar la dirección norte para llegar a tierras colombianas. “En realidad tenía casi todo acordado para ir al fútbol argentino, pero cuando enseguida me llamó Atlético Nacional no lo dudé, porque sé la característica y lo que conlleva jugar en un equipo grande, y obviamente me sedujo Atlético Nacional”.

Las características y los rasgos representativos del balompié colombiano fueron un factor determinante que sedujeron al jugador a venir a hacer parte de Atlético Nacional. “El fútbol obviamente aquí es más rápido, en Uruguay es mucho más cortado. En Nacional me tocó un equipo de muchísima calidad que al técnico le gusta tener mucho. La posesión de la pelota, ser protagonista, y eso me favorece mucho a mi juego”.

Wallace sabe lo que es representar a un equipo grande, pues el año anterior vistió la camiseta de Peñarol, uno de los equipos más grandes y más históricos de Uruguay. “Yo jugué en Peñarol y obviamente me crié ahí. Sé la exigencia de lo que es jugar en un equipo grande, lo que requiere, la responsabilidad, y estoy adaptado a eso. Esperemos que pueda quedar en la historia del club y que pueda ganar muchos títulos”.