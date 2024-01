13.463 estudiantes de la Universidad del Chocó no han podido iniciar clases este 2024

Colombia

Docentes y personal administrativo que conforman las organizaciones Sindicales ASPU, de la Universidad Tecnológica del Chocó, denunciaron en los micrófonos de Caracol Radio, una serie de irregularidades, malos manejos y precarias condiciones al interior de la institución, que estarían afectando al personal docente, administrativo y a miles de estudiantes.

Lo más preocupante, según denuncian son las dificultades y la falta de herramientas de 13.463 jóvenes estudiantes, que no han podido iniciar clases este 2024, y por ende, no han podido dar continuidad a sus semestres académicos; ya que debido a la situación, los profesores se han mantenido en asamblea desde el pasado 5 de diciembre de 2023.

La situación fue expuesta por el profesor Luis Celino Martínez Bejarano, “La universidad anteriormente tenía un nivel académico aceptable, los profesionales egresados eran muy buscados, en los últimos cinco años el nivel académico se bajó, es así, como en las universidades públicas, nosotros estamos ocupando el último y penúltimo lugar en la clasificación, y esto se debe a las malas condiciones. Son los estudiantes mas pobres de Colombia, que están perjudicados”.

En ese sentido, el profesor Martínez , enumeró las dificultades que atraviesan los estudiantes para dar sus clases:

“Si realizan una visita a la universidad se darán cuenta que a los laboratorios de química les hacen falta muchos implementos para que todos los estudiantes hagan sus prácticas y no todo debe ser teoría. Otro aspecto, por ejemplo, es que aquí en el Chocó no hay empresas, entonces los estudiantes de Administración de Empresas para hacer una práctica empresarial deben salir a Antioquia o al Valle, entonces cuando van a salir se les presentan problemas porque no hay dinero. Entonces si los estudiantes no hacen las prácticas, cuando terminen ese concepto empresarial va a quedar complicado en los egresados”, explicó Martinez .

El profesor, además denunció con especial preocupación otra condición en los salones de clase, “Aquí en el Choco siempre tenemos una temperatura de 25 grados hacia arriba, entonces, en los salones si no hay ventilador, si no hay aire acondicionado con los calores es muy complicado realizar las clases diurno o nocturno”.

Entre otras condiciones complejas al interior de la Universidad del Chocó denuncian que el actual rector, David Emilio Mosquera Valencia, pretende perpetuarse en el poder, mediante un proyecto de reforma del Estatuto General (Acuerdo 0001 del 9 de agosto de 2017), con el propósito de extender el período rectoral en ejercicio de 3 a 5 años, prorrogables, sin concertar con la comunidad universitaria. Lo cual según denuncia ASPU, viola el principio constitucional de participación.

Ante esta situación, el profesor Luis Celino Martínez Bejarano, hace un llamado al Ministerio de Educación para que intervenga, ya que no han podido llegar a un acuerdo con el rector, ni gestionar soluciones a las dificultades que impiden el pleno desarrollo de los estudios de los jóvenes.

“No estamos dispuestos a levantar la asamblea, sino hay soluciones”, puntualizó Martínez.