¿Por qué no están entregando los recibos del impuesto predial en la alcaldía de Armenia?

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia, el secretario de hacienda de la alcaldía municipal Yeison Andrés Pérez explicó las razones por las cuales no hay expedición y entrega de los recibos para pagar el impuesto predial unificado en la capital del Quindío.

Y es que en los últimos dos días decenas de ciudadanos acudieron a reclamar la factura, pero se encontraron con la sorpresa de que no estaban entregando el recibido como habitual por una falla en el sistema.

Ante esta situación el funcionario manifestó que se registró una falla en la plataforma del software tributario externo a la alcaldía de Armenia que colapsó y provocó que no se pudieran expedir los recibido correspondientes por parte de la secretaría de hacienda.

El proveedor ya se encuentra en la solución que espera sea definitiva en la tarde del miércoles 24 de enero y poder cargar de nuevo la liquidación del impuesto predial.

Y agregó “el llamado a los ciudadanos es que hasta de qué forma oficial, la secretaria de hacienda no comunique que el problema ya está solucionado las personas no deben acercarse hasta las oficinas de la tesorería municipal en el CAM para no generar aglomeraciones o inconvenientes además a respetar a los funcionarios que están cumpliendo con su labor y no es responsable de los problemas tecnológico externos”

Tenga en cuenta

El descuento por pronto pago del impuesto predial unificado en Armenia del 10% y 15% es hasta el 27 de marzo del 2024, es decir todavía hay tiempo para cancelar, además el recibió llegara en las facturas de EPA a los usuarios en la zona urbana.

Nuevas instalaciones de la tesorería aún no funcionan

Nuevas oficinas de la tesorería en alcaldía de Armenia, aún no están funcionando. Foto Adrián Trejos Ampliar

El secretario de hacienda explicó que, aunque la obra ya fue entregada faltan dos temas clave, uno el reforzamiento de seguridad que debe instalar el banco que hace el recaudo y segundo el mobiliario que apenas llegó para ser instalado, por lo que se espera que a finales de enero este prestando el servicio a la comunidad.