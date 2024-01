¿Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro? Esto dijo

Cuando se habla de los Globe Soccer Awards es imposible no relacionar a Cristiano Ronaldo. El portugués ha ganado el premio al mejor jugador del mundo en seis oportunidades en esta ceremonia organizada en Arabia Saudita. Ahora que ya no está en la elite del fútbol de Europa, sigue siendo protagonista de estos premios.

En medio del evento, el futbolista de 38 años tuvo un diálogo con la presentadora en la que se refirió a varios aspectos, entre esos, su gran año 2023 en el que fue el máximo goleador mundial (54 goles en 59 partidos), su retiro del fútbol e incluso dio algunos elogios a colegas.

Sobre la fecha de su retiro, contestó: “En el momento en que sienta que he terminado, me jubilaré… ¡¿quizás en 10 años?!”, dijo bromeando. En varias oportunidades ha expresado que le gustaría compartir cancha con su hijo, situación que no parece estar muy lejana, pues Cristiano Jr. ya se encuentra preparándose para el pronto debut.

En esta gala, se llevó los premios al mejor jugador del medio oriente, el futbolista más querido por los fanáticos con más de 5 millones de votos y el premio homenaje Diego Maradona. Por su parte, el galardón más esperado, al jugador del año, fue para Erling Haaland.

Otras declaraciones de Cristiano Ronaldo

Máximo goleador en año: “Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland… Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas”.

Comparativa Arabia-Francia: “La Liga Saudí no es peor que la Ligue1. La Saudi Pro League es más competitiva que la Ligue1, puedo decirlo después de un año allí. Ya somos mejores que la liga francesa”.

Manchester City: “El Manchester City lo hizo increíble. Felicidades por su temporada. Jugadores, entrenador. Magnífico… Finalmente ganaron la Liga de Campeones, probablemente se la merecían hace dos años. Disfruto verlos jugar”.

Favorito para Champions: “El Manchester City tiene muchas posibilidades de volver a ganar la Champions. ¿Favoritos? Manchester City, Real Madrid, Bayern…”.

Jugar en Arabia: “Me siento muy feliz en Al Nassr, es un gran paso. Arabia Saudí está en un proceso, llevará mucho tiempo… pero paso a paso llegarán al nivel más alto. Creo que la Saudi Pro League estará entre las tres mejores ligas del mundo. La gente en Arabia estará orgullosa”.