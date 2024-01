Tribunal condenó al Estado por muerte de policía durante un procedimiento en Cartagena

Cartagena

En un fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la condena contra el Estado por la muerte del patrullero Jaminton Romaña Quejada durante un procedimiento policial desarrollado el 25 de noviembre de 2010, en el barrio El Pozón de Cartagena.

En la tarde de ese día, el uniformado fue llamado para que apoyara en el control de una pelea de pandillas en la ‘Curva Peligrosa del barrio El Pozón, a donde se desplazó en su motocicleta.

Controlada la discusión entre pandillas a través del procedimiento policial, se dispuso el traslado de una persona que estaba protagonizando la riña, cuando en ese momento, Jaminton Romaña Quejada fue impactado por una bala con el arma de dotación oficial de su compañero, quien accidentalmente la accionó.

Si bien, el patrullero Romaña Quejada tenía chaleco antibalas, la bala que le causó la muerte ingresó por una axila atravesando su corazón. El uniformado ingresó sin signos vitales luego de ser trasladado a la clínica Madre Bernarda.

El Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia proferida el 24 de noviembre de 2017 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena. Así las cosas, la Nación a través del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, deberá indemnizar a los padres, hija y 25 hermanos del fallecido con el pago de 2 mil millones de pesos por daño moral, a la vida de relación, salud y perjuicios materiales de lucro cesante.

“Este es un hecho que fue accidental, pero el Estado debe responder ante esta circunstancia por efectuarse responsabilidad por daño especial, pues si bien la acción que estaba realizando la policía era legítima, hubo un desafortunado incidente en el procedimiento. No importa que el patrullero estuviera prestando el servicio porque se generó un accidente que no tenía que asumir y por eso se trata de un riesgo excepcional que lleva implícito el uso de las armas de fuego y que en este caso se generó no por ocasión del servicio, sino de una manera accidental”, explicó el abogado Javier Villegas, apoderado de la familia del uniformado fallecido.

El patrullero Romaña Quejada aportaba económicamente a sus padres y la hija que tenía por fuera de su unión marital.