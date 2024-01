Mujeres del Pacto Histórico muestran su respaldo a Hollman Morris

Colombia

Además de distintas denuncias que se presentaron en el año 2019 contra Hollman Morris por presunto acoso laboral, este año Morris recibió unas nuevas por parte de extrabajadoras, en las que se habla sobre maltrato verbal, psicológico, actitudes hostiles, amenazas y hostigamientos.

“Dos años y medio llegando a mi casa a llorar, a descargarme con mi mamá y agarrar fuerzas para al otro día volver a la carga, con todo (...) no podía caminar, hablaba y lloraba, no comía, llevaba dos años y medio sin dormir”, cuenta Carolina Valencia, ex secretaria de Morris. Estas nuevas denuncias, han generado trinos y reacciones en redes sociales, donde se le acusa, nuevamente, las presuntas conductas de Hollman y las distintas consecuencias que trae consigo para las denunciantes contar lo sucedido.

Ante esto, por medio de una carta abierta, mujeres del Pacto Histórico y otros sectores, manifiestan que las firmantes hacen llegar una voz de respaldo a Hollman Morris, ya que como lo relatan, él asumió su responsabilidad de los hechos. “Hollman ha asumido la responsabilidad, ha reconocido errores, ha presentado perdón público, y ha conseguido la absolución por parte de la justicia por presuntos casos de VBG”, redactan en la carta.

Destacan que muchas de ellas trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y en reconstruir escenarios de reconciliación y paz. Así mismo, consideran que Morris, en ejercicio del periodismo, ha estado al servicio de causas sociales y por esto no debería nublarse su carrera profesional. Por último, dicen resaltar el debido proceso como una garantía, apoyando el derecho al trabajo y la tranquilidad del subdirector de RTVC.