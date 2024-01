Dimayor: No se ha concretado el apoyo del Gobierno para la Liga Femenina

La Liga Femenina en Colombia ya tiene fechas de realización. Iniciará el 17 de febrero y concluirá el 18 de agosto. Asimismo, en ese lapso habrá un descanso producto de los Juegos Olímpicos de París 2024. No obstante, si bien el Gobierno se comprometió a apoyar el certamen con una cifra cercana a los 8 mil millones de pesos, de momento no se ha podido concretar.

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, habló justamente de esa falta de concreción con la cartera, pues tampoco hubo patrocinadores ajenos a BetPlay y Águila que aportaran en la realización del torneo.

Por su parte, habló de otros temas con relación al fútbol profesional colombiano, como el calendario de la liga masculina, el cambio de sede de algunos equipos, los amistosos de la Selección Colombia e incluso el caso de Arturo Vidal y la posibilidad que tuvo de llegar al América de Cali.

Gobierno no concreta el apoyo

“El Gobierno ha manifestado su interés de apoyar la liga y lo ha manifestado públicamente, ha dado una cifra, no se ha concretado ese apoyo porque es un proceso. He estado en contacto con el Ministerio del Deporte y ese apoyo no se ha concretado. La liga ya comienza el 17 de febrero (...) Se había hablado de una cifra de 8 mil millones de pesos y vamos a ver si se puede concretar ese apoyo”.

Sin apoyo de patrocinadores externos

“Eso es un proceso administrativo desde el punto de vista de los requisitos. Hay la intención que se ha expresado y esperamos se pueda concretar, porque la liga se está haciendo con recursos del fútbol profesional, de los 36 clubes. No logré conseguir un patrocinador diferente a los que tengo agradecer, BetPlay y Águila. Adicional a ellos no hay, y ese patrocinio es para los 36 clubes del fútbol profesional, de alguna manera los 36 clubs están apoyando la liga femenina de 2024″.

¿Cuánto cuesta una Liga Femenina?

“Esta liga femenina que va de 7 casi meses, tiene un costo aproximado de 23 mil millones, 15 clubes que van a participar y que la carga desde el salario para ellos es bien importante por 7 meses. Comparar con la liga masculina, el costo es muy superior, por el tema salarial, que no es comparable, no por un tema de discriminación, en la B hay salarios parecidos a los de la liga femenina, pero distorsiona cuando hacemos la comparación con clubes de nómina costosa”.

Equipos de Águilas y Tolima a nivel femenino

“Tienen una opción que es hacer una alianza con un equipo que tenga femenino, eso lo dice Conmebol. Tolima ya manifestó su intención de aliarse con Real Santander y Águilas está buscando con qué equipo competir en la liga femenina”.

La denuncia por la cartelización de la Liga Femenina

“Contestamos todos los clubes que estaban investigados, la Federación y la Dimayor y dimos nuestros descargos, presentamos garantías tanto Dimayor como la Federación. Estábamos trabajando con la administración e íbamos avanzados para que esas garantías se apoyaran. Las garantías que presentamos son serias, es un compromiso de los tres clubes que avalaron esas garantías, que tiene además conductas muy claras de apoyo al fútbol femenino”.

Cambio de sedes de equipos

“Tengo una autorización de la asamblea extraordinaria y vamos a convocar otra para el tema de Alianza Petrolera. Real Soacha está trabajando en sede nueva y hay una oportunidad en Cundinamarca para ese club. Alianza ha tomado la decisión de pasar a Valledupar y estamos materializando los requisitos de esa decisión. Águilas, la idea es que tenga sus condiciones en Rionegro para que pueda seguir desarrollando la buena labor deportiva, esperamos que se le siga dando el apoyo y unas mejoras al estadio y ojalá que en ese lapso se pueda llegar a un acuerdo para que sigan ahí o su no usar una sede alterna”.

No hay espacio para aplazar partidos

“Ningún espacio. Este va a ser un calendario apretado por los eventos que tenemos, los Juegos Olímpicos, la Copa América, la Copa Oro, somos anfitriones del Mundial sub-20 femenino y va a tener cuatro estadios ocupados desde antes de agosto, entonces esto está demasiado apretado y no hay margen de error. Lo único que nos dio aire es que no hay jornada de clásicos”.

Confirmación de amistosos de la Selección Colombia

“Sí, eso está confirmado y son dos partidos muy importantes (España y Rumania) con visibilidad grande y nos van a ayudar en la preparación para la Copa América. Las sedes sí, son uno en Madrid y otro en Londres”.

El caso Arturo Vidal

“Me parece que esos esfuerzos son interesantes de lo que le da a la liga, es importante tener jugadores reconocidos mundialmente en nuestra liga, pero nuestra liga, es una liga muy pobre, entonces esos recursos para un jugador, no son fáciles de acceder, se necesita un esfuerzo de mucha gente, los clubes se están recuperando de la pandemia. Todo el ruido que se hizo alrededor es interesante desde la expectativa de pensar en grande y pensar que podría tener un jugador de esas características. Pero hay que pensar en otras cosas antes de jugadores como esos: las fuerzas básicas, temas de licenciamiento, primero hay que pensar en muchas otras cosas, antes de pensar en grande, que está bien pensar en grande”.