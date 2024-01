Se acerca el día sin carro y sin moto, ¿Qué opinan los bogotanos de esta restricción?

Bogotá

El día sin carro y sin moto, restricción que, por ahora se prevé que inicié con normalidad el primer jueves de febrero como dicta el decreto 036 de 2023; sin embargo, y a la espera de la posesión de la nueva secretaria de movilidad de la capital, Claudia Díaz, aún no se descartan cambios o novedades en el día sin carro y sin moto.

Caracol Radio le preguntó a algunos de los bogotanos sobre su opinión respecto a este tema que genera tanto debate cada año.

Por ejemplo uno de los ciudadanos asegura que esta restricción ayuda e impacta de una manera positiva al medio ambiente y fomenta el deporte en los Bogotanos:

“Lo bueno es que habría buen espacio para transportarse y pues aprovechar que la bicicleta es muy buena, yo me transportaba en bicicleta, pero la medida me parece excelente, igual el medio ambiente también se recupera bastante...También está el beneficio de cada uno de nosotros por el tema de la actividad física, tema que estamos dejando de lado hace mucho tiempo”. Declaró un ciudadano.

Por otro lado, otro ciudadano se refirió al tema laboral y declaró que esta medida puede perjudicar a muchas personas que trabajan con sus vehículos particulares:

“Al final entiendo que lo que rebajaría la contaminación es muy mínimo comparado con el total del planeta o de las ciudades, y en cierto campo si afectaría como la economía del país, porque hay mucha gente que depende de esos vehículos para trabajar y el país no esta en buenas condiciones económicas...Se debería buscar otra metodología para que no quede totalmente inutilizado los vehículos”. Comentó un conductor particular.

Esta medida que recordamos, no se descarta alguna novedad por parte de la nueva secretaria de movilidad. Comenzaría entre las 5:00 a.m y culminaría a las 9 p.m donde solo tendrán excepción algunos vehículos en específico.