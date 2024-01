VIDEO: Así reaccionó Arturo Vidal a la salida de Lucas González: “Esto no es serio”

La salida del entrenador bogotano Lucas González fue una noticia inesperada para toda la afición ‘escarlata’, en la noche de este pasado lunes 15 de enero y a pocos días del inicio de la liga, el club emitió un comunicado confirmando la desvinculación del técnico.

Aunque las razones no son claras, algunos especulan que Marcela Gómez no estaba muy convencida con el proyecto al mando de Lucas y que su prioridad máxima son cosechar títulos, mientras que otros rumores apuntan a que el plantel no creía en el entrenador.

La noticia llegó como un balde de agua fría para los seguidores, quienes vienen de horas llenas de tensión sobre el tema de Arturo Vidal, el cual aún no ha decidido su futuro y que, aparentemente, no le habría gustado mucho la decisión del equipo, o al menos así lo hizo notar al enterarse mientras streameaba en vivo en la plataforma de ‘Twitch’.

Tan solo diez minutos después de que América hiciera oficial la salida de Lucas, una amiga le informa a Vidal la noticia y el chileno comienza a hacer preguntas, la preocupación es tan notoria que hasta deja de jugar para enviar algunos mensajes por celular y corroborar la información.

Vidal confesó que le habían gustado las palabras de Lucas González sobre él y que eso le daba confianza, sobre una posible llegada del ‘tigre’ Gareca, el chileno sentenció que es un entrenador que suena en todos lados.

Desde medios cercanos al entorno americano se filtró la información que el ‘rey’ preguntó quién era Alex Escobar, el entrenador interino, y que se hará cargo del equipo mientras se hace oficial la llegada de un nuevo técnico.