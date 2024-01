¿Qué debilidades decir en una entrevista de trabajo? 6 consejos para afrontar la pregunta

A la hora de enfrentar las preguntas que suelen hacer en las entrevistas de trabajo, son muchas las dudas que surgen, sobre todo en el momento en que se enfrentan y se crean momentos incomodos, donde se manifiestan diferentes inseguridades que no son positivas para llamar la atención de los reclutadores.

Una de las que no pueden faltar es mencionar las fortalezas y debilidades, error que cometen muchos es ser muy sinceros y no estratégicos.

Diferentes expertos en el tema de las entrevistas han asegurado que son muchas las personas que se quedan sin respuesta cuando les preguntan por sus debilidades, ya que su respuesta puede influir en un cambio para su futuro laboral.

Las debilidades se preguntan para identificar los espacios de mejora que tienen los futuros empleados, Eva Porto, psicóloga gallega especialista en Recursos Humanos, dio algunas recomendaciones sobre lo que se podría responder.

Porto, quien se desempeña como reclutadora de empleados recomienda responder lo siguiente:

Impaciencia.

Hablar en público.

Manejar la frustración.

Falta de liderazgo.

No saber delegar.

6 consejos para afrontar la pregunta de las debilidades

Para Eva Porto, aunque se pueden mencionar cosas por mejorar de cualquier área, se deben seguir los siguientes consejos:

1. Elija un área no esencial para el puesto al que está aplicando, es decir, si su trabajo es de ventas, no señale sus fallas comunicativas.

2. Mencione la solución. Cuando señale la debilidad, diga cómo la está trabajando, para demostrar su espíritu de mejora continua.

Por otro lado, Vivi Montoya, coach de habilidades Gerenciales y master en comunicación estratégica, recomienda buscar las respuestas correctas. A través de sus redes sociales, suele actuar las situaciones más comunes y hacerlo de forma correcta para que, mediante el ejemplo, las personas identifiquen sus fallas.

En uno de sus contenidos sobre las debilidades, la mujer menciona que no se puede hablar de las cosas que le resten y debe saber responder de forma estratégica.

Para ella, es importante lo siguiente:

3. Hablar de “oportunidades de mejora” y no debilidades.

4. Enfocarse en asuntos profesionales y lo que está haciendo para mejorarlos.

5. Hablar de oportunidades de mejora de conocimientos técnicos, cursos, certificados.

6. Solo si se lo piden, mencione los aspectos a mejorar de su vida personal.

Hay algunas debilidades que son más adecuadas para mencionar en una entrevista de trabajo que otras. Cuando responda a la pregunta, es importante hacerlo de una manera positiva y con un ejemplo específico de cómo has superado o trabajado para superarlo. Esto ayudará al entrevistador a entender cómo su debilidad no le impide ser un buen candidato para el puesto.

Un ejemplo

Entrevistador: ¿Cuál es su mayor debilidad?

Candidato: Soy un poco impaciente, pero estoy trabajando para aprender a controlar mi temperamento. Por ejemplo, en mi último trabajo, me di cuenta de que a veces me ponía nervioso cuando me acercaba a una fecha límite. Para superar esto, comencé a planificar mi trabajo con anticipación y a establecer plazos realistas para mí mismo. Esto me ayudó a sentirme más relajado y a evitar la procrastinación.