Alfredo Arias sobre la final ante Junior: “La tristeza no se la puedo describir”

A pocos días de iniciar el torneo colombiano, el estratega Alfredo Arias ya piensa en lo que será la temporada 2024 para Independiente Medellín. Así mismo, el uruguayo cuenta detalles de la final perdida ante Junior de Barranquilla y los nombres para reforzar al equipo de la montaña.

En diálogo con el Vbar de Caracol Radio, Arias habló refiriéndose sobre las altas y bajas del equipo de la ciudad de Medellín sobre la posible llegada de un jugador con presente en el fútbol argentino, Baldomero Perlaza, la situación de José Luis Chunga, la incorporación de Pablo Lima, y el rol de Brayan León.

Baldomero Perlaza: “Cuando me preguntaron dije que es un jugador top, para mí es un jugador top. Ojalá lo pudiéramos tener”.

Brayan León Muñiz: “Brayan León terminó jugando de nueve casi todos los partidos porque Luciano se nos había lesionado. O sea que él va a ser uno de los que va a ocupar esa posición. Viene un jugador joven, yo creo que va a llegar en los próximos días”.

José Luis Chunga: “Hablándolo con él y poniéndonos todos de acuerdo de qué era lo mejor y decidió someterse a una operación. Calculan que no va a estar entre tres y cuatro meses”.

Pablo Lima: Sí, Lima va a poder suplantar a Torres, eso lo dirá el campeonato. (…) yo creo que tiene las condiciones para que por lo menos no extrañemos tanto a Daniel. No sé, pienso que nadie le ha preguntado, pero debe haber hecho de los mejores campeonatos, seguramente de los que yo le vi en los últimos años.

Al técnico se le preguntó sobre la derrota en la final del torneo pasado y subrayo ese sentimiento y esas ganas de salir adelante a pesar de la adversidad. “La tristeza no se la puedo describir. Así que me imagino que la gente que fue al estadio, fundamentalmente que vi el silencio y el dolor, les va a llevar mucho tiempo. Pero es como la vida. Hay gente que trabaja de cosas mucho menos beneficiosas que el futbol y se levantan todos los días, y pierden más que nosotros (…) ¿Dolor? Todos tenemos dolor. Sentimientos de revancha, queremos tenerla. Por suerte yo sigo y voy a tratar de hacer honor a esta revancha que me dan y la oportunidad de estar otra vez acá en Colombia en un trabajo muy bueno y tratando de llevar a un equipo ahí arriba. Vamos a intentarlo”.

Por último, el técnico uruguayo comentó sobre su primer gran objetivo en este año de cara al inicio de la liga. “El primer objetivo hoy justo le decía a mis jugadores: Lo primero que tenemos que pensar es ser competitivos y llegar dentro de los primeros ocho. Si llegamos dentro de los primeros dos mejor porque nos da una ventaja”.