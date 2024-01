El pico y placa en Cali estaría comenzando en firme el 29 de enero del 2024

Cali

En Cali los días pasan y aún no hay pico y placa, ante las especulaciones de que comienza el 15 o el 22 de enero, el secretario de Movilidad de Cali Wilmer Tabares, explicó que el decreto está en construcción y que “no hay pico y placa por el momento”.

El pasado 12 de enero la secretaría publicó en la web de la alcaldía el decreto en el que están trabajando con el objetivo que los caleños lo conozcan y hagan sus aportes o comentarios al respecto “ese proyecto queda colgado durante 5 días para recibir las observaciones a través de un correo electrónico que es movilidad@cali.gov.co de los ciudadanos que quieran participar y ayudar a construir un decreto muy participativo”, especificó Tabares.

Luego de estos cinco días se expedirá el decreto teniendo en cuenta las observaciones de los ciudadanos, de esta manera se espera que esté listo y firmado por el alcalde el próximo fin de semana y el decreto comenzaría a regir el 22 de enero con una semana de pedagogía con comparendos educativos y no de sanciones.

“A partir del 29 de enero ya iniciamos con todas las sanciones incluyendo aquellas que se imponen a través del sistema de foto-detección o cámara salvavidas, esto para darle claridad a la ciudadanía caleña para que estén tranquilos”. Las fechas dependen de las revisiones jurídicas y técnicas, recalcó el secretario de Movilidad.

Aunque no hay pico y placa pidió el secretario a los caleños que procuren compartir vehículo o si no es necesario, no transitar en horas pico para ayudar a la movilidad en la ciudad mientras se cumple la formulación del decreto.

Según el decreto que se publicó en la página de la alcaldía este va a regir hasta el 31 de diciembre del 2024 en el horario de 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, así se mantendría la restricción por 14 horas.

Se hará la rotación de la siguiente manera para el primer semestre del año hasta el 30 de junio:

DIA DE LA SEMANA ÚLTIMO DÍGITO DE LA PLACA LUNES 9 Y 0 MARTES 1 Y 2 MIÉRCOLES 3 Y 4 JUEVES 5 Y 6 VIERNES 7 Y 8

Esta sería la del segundo semestre del año del 01 de julio hasta el 31 de diciembre:

DIA DE LA SEMANA ÚLTIMO DÍGITO DE LA PLACA LUNES 7 Y 8 MARTES 9 Y 0 MIÉRCOLES 1 Y 2 JUEVES 3 Y 4 VIERNES 5 Y 6

Según el decreto en proceso de aprobación de la semana del 01 de julio al 05 de julio sería de carácter pedagógico.