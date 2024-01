Ecuador es mi país, pero la delincuencia está mandando: vendedor sobre oleada de violencia

Caracol Radio sigue en las calles de Ecuador para conocer de cerca los testimonios de la ciudadanía, a propósito de los graves problemas de orden público que atraviesa este país, luego de confirmarse que un grupo de encapuchados armados con fusiles, granadas y explosivos ingresó al canal de televisión TC, Guayaquil al suroeste de Ecuador, los cuales sometieron a su personal durante una transmisión en vivo.

Para entender lo que está pasando, en uno de los puntos donde se presentó uno de los problemas públicos, muy cerca a la Avenida 8 de diciembre, en inmediaciones del Estadio Atahualpa, en Quito, el enviado especial de Caracol Radio Julián Matíz, dialogó con Fermín, un vendedor ambulante que se encontraba en la zona tras los disturbios:

“La situación es grave, la gente no está tranquila en la calle y siempre tiene temor al salir a trabajar. Los disturbios me tomaron en la calle, no había bus, metro u otro medio de transporte. Nunca había ocurrido algo así en Ecuador”, aseguró.

Por otra parte, comentó que hay mucha incertidumbre en las calles, tras la declaración de “conflicto armado interno”, por parte del presidente Daniel Noboa, sumado a la medida de toque de queda en la noche y la madrugada.

“Hoy siendo un día normal está solo, parece que fuera domingo. La gente siente temor porque en cualquier momento cree que puede ocurrir algo. Ecuador es mi país, estoy atemorizado y aquí está demandando la delincuencia y el mundo estero lo está viendo”, reiteró.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio