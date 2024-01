Concejal Claudia Carrasquilla cuestionó gestión educativa en la administración de Quintero

Medellín

La concejal de Medellín por el Centro Democrático, Claudia Carrasquilla calificó de lamentable el balance que hizo el Secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, sobre el panorama educativo de la ciudad, al cual, el secretario consideró crítico, este 10 de enero en el Concejo de Medellín.

Carrasquilla expuso en su cuenta de X que “las 229 instituciones educativas públicas y sus 423 sedes, se quedaron sin aseo, ni servicio de cafetería ni de seguridad. Los 290.000 estudiantes no tienen garantías para estudiar. Estamos hablando de un retroceso en la educación de Medellín, de unos 15 años”.

La concejal además cuestionó la planeación de la administración municipal por la distribución de los recursos para el sector: “Ahora los niños son los que tienen que sufrir esas consecuencias y no pueden entrar a estudiar con la calidad de estudio que deberían tener, que durante estos tres años y medio no fue la mejor, que no fue la mejor planeación como le hemos dicho. Ellos se dedicaron a robar los recursos de la Secretaría de Educación y ahora entonces se tienen que ver en un retraso para ellos comenzar con sus clases”.

Además mencionó que serían alrededor de 25 días en los que se tramitarían los contratos para la vigilancia, internet y aseo de las instituciones educativas oficiales de Medellín.