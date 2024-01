Exempleados de Dentix denuncian incumplimiento en el pago de liquidaciones y prestaciones

Desde el Sindicato Gremial de Odontólogos aseguran que han recibido múltiples denuncias por la demora en el pago de las liquidaciones y prestaciones sociales, hasta un año después de las renuncias de los empleados.

“Cómo sindicato informamos esto al Ministerio de Trabajo, al de Salud y a la Supersalud. Desde el año pasado, las entidades ya radicaron esto ante el Ministerio de Trabajo, estamos esperando que se haga algo sobre todo con las liquidaciones de los trabajadores donde algunos ya se han retirado y ni siquiera atienden sus emergencias de salud por la falta de los pagos”, explicó José Alejandro Ariza, presidente del sindicato.

Por su parte, Estefani González asegura que renunció porque la empresa no le estaba pagando su seguridad social. “Me enfermé en octubre y acudí a la clínica pensando que me atendieran, pero no fue así porque la empresa no me estaba pagando mi seguridad social”.

Por su parte, Jorge Luna, quien renunció en abril de 2023, y Leonardo Guardo, que renunció en octubre, no han recibido el pago total de su liquidación. Los ex empleados aseguran que desde Dentix no han recibido ninguna respuesta, pero la empresa estaría planeando pagar las liquidaciones con un acuerdo de pago con cuotas que se extenderían hasta finales de 2024, sin embargo los empleados explican que este supuesto acuerdo nunca fue socializado, ni notificado.

1 Abro hilo de como estoy enfrentando una situación injusta con la empresa @Dentix_Colombia Después de trabajar por más de 4 años, renuncié y espero mi liquidación, junto con más de 90 compañeros que llevan más de 6 meses sin recibir su pago, incumpliendo el artículo 65 del CST. pic.twitter.com/ynbsc8Gb1Q — Lєonardo Guardo (@LeonardoGuardo2) January 3, 2024

“En octubre, varias personas creamos un grupo de WhatsApp, organizamos un plantón para el 26 de octubre, fuimos infiltrados y como por arte de magia a los líderes del grupo nos pagaron el 24 de octubre la liquidación completa para callarnos y dejar quietas las redes sociales. A los que renunciaron hace 6 u 8 meses no les han pagado, el abogado se molestó, dijeron que no tienen flujo de caja y arbitrariamente propusieron un pago a cuotas, no estamos de acuerdo y hasta la fecha han incumplido lo que ellos mismos propusieron”, asegura Jhanellys Vizcaino, extrabajadora de la clínica.

Hasta el momento Dentix no ha emitido ninguna respuesta oficial.