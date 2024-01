¿Dónde estarán ubicados los cinco Centros de Atención al Turista en Cartagena?

Cartagena

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, acompañó la puesta en marcha de cinco Centros de Atención al Turista, CATS, ubicados en diferentes puntos de la ciudad, donde los visitantes podrán encontrar la información necesaria sobre oferta turística, tarifas y lugares seguros para visitar.

Adicionalmente, conforme con el plan de recuperación del turismo en Cartagena, los visitantes también podrán presentar sus denuncias sobre abusos en las tarifas, mala prestación de servicios y todo lo relacionado con su estadía.

Los cinco puntos habilitados se encuentran en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en su sala de llegadas nacionales, de lunes a sábados, desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.; el segundo se encuentra en Playa Azul, La Boquilla, en la Zona norte, sector Blas el Teso, de lunes a sábado, en horario de de 8:00 a.m. hasta 6:00 p.m.; el tercer punto en el Muelle de La Bodeguita, en el Centro Histórico, Avenida Blas de Lezo, en la salida hacia las Islas del Rosario, de lunes a viernes, desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., y sábados, de⁣⁣⁣ 8:00 a.m. hasta las 5:00 de la tarde; adicionalmente, en la Plaza de la Paz, Centro Histórico, de lunes a domingo, de⁣⁣⁣

9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.; y en las playas de Bocagrande, en la Avenida del Malecón, frente al Hotel Cartagena Plaza, de lunes a domingo, de 8:00 a.m. hasta 6:00 de la tarde.