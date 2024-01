Segunda mujer asesinada en el Atlántico en lo corrido del 2024

Este fin de semana falleció la mujer que resultó impactada con una bala en el barrio Villa Arena el pasado primero de enero.

Se trata de Jessica Martínez Castro, quien se convirtió en la segunda mujer que muere con impacto de bala en el Atlántico en lo corrido del 2024.

Martínez Castro permanecía internada en una clínica de Barranquilla desde el pasado primero de enero, producto del balazo que recibió en una de sus piernas cuando se encontraba departiendo en una casa vecina y se originó una riña, donde un hombre accionó un arma de fuego en repetidas oportunidades.

“En la Clínica La Misericordia la revisaron, vieron que tenía el impacto de bala, que le partió el fémur, pero no procedieron a hacerle otra cirugía. La clínica no operaba hasta que Salud Total no diera una autorización”, dijo Wilman Maya, tío de la fallecida.

Las autoridades siguen investigando para dar con el paradero de la persona que accionó el arma en repetidas ocasiones.

