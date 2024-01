Falcao volvería a la titularidad con el Rayo Vallecano

Radamel Falcaoen el partido frente al Getafe por la Liga Española. (Photo by Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images) / Quality Sport Images

Radamel Falcao García sigue sin tener el protagonismo deseado con el Rayo Vallecano en la Liga Española. Sólamente ha jugado 158 minutos repartidos en 11 partidos. El Tigre también ha aportado un gol en su paso por el equipo madrileño.

La Copa del Rey parece ser el espacio para que el experimentado delantero brille en el fútbol español. Allí, Falcao ha encontrado el protagonismo que desea y participa activamente en la ofensiva. En dos encuentros, uno como titular, El Tigre ha marcado en dos ocasiones.

Rayo Vallecano visita al Huesca, equipo de segunda división, este sábado 6 de enero. El encuentro será en el Estadio El Alcoraz y Falcao intentará aprovechar nuevamente la oportunidad de tener minutos. Francisco Rodríguez, entrenador del equipo madrileño, aseguró que el colombiano, al igual que aquellos jugadores que no han tenido muchos minutos, volverán a estar en competencia.

“Nuestra intención desde el primer día es recuperar la mejor versión de todos los jugadores de la plantilla y en el caso de Raúl de Tomás es igual. Jugó tres partidos seguidos antes de acabar el año, estuvo bien y estuvo cerca de marcar ese primer gol. Hace un trabajo fantástico, pero también tenemos que darle la oportunidad a Sergio Camello y Falcao García”, afirmó el entrenador durante la rueda de prensa.

“Hay jugadores como Chavarría, Falcao o RDT que necesitan minutos. Me hubiera gustado tener la oportunidad de darle la oportunidad a algún canterano, pero quizás mañana no es el momento. Queremos que los que no están jugando lo hagan y los que están cogiendo confianza, que lo hagan”, añadió.

De esta forma, Radamel Falcao García debería ser titular para el Rayo, que buscará quedarse con el boleto hacia los octavos de final de la Copa del Rey. El encuentro ante el Huesca será el sábado 6 de enero a la 1:00 pm (hora colombiana). El vencedor se enfrentará al ganador de la serie entre Elche y Girona.