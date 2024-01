La paz total se convirtió en la entrega total a las estructuras criminales: Fico

Medellín

Federico Gutiérrez Zuluaga aprovechó su primer discurso como alcalde de Medellín para enviarle un par de mensajes al presidente de Colombia, Gustavo Petro. El primero de ellos fue sobre la paz total.

”La paz total se ha convertido en la entrega total del territorio nacional a las estructuras criminales. Es hora de que el presidente Petro redireccione esa política y le dé más garantías al ciudadano que a los criminales“, expreso Federico Gutiérrez que a su vez señaló que la paz total no puede usarse con fines políticos.

Sin embargo, el mensaje más contundente del alcalde de Medellín fue cuando le pidió al presidente que no castigue a Medellín y a Antioquia por ser la oposición política.

”Presidente Petro no nos castigue por representar la oposición política en Colombia. No castigue a Medellín y a Antioquia por representar unos ideales diferentes a los suyos. Demuestre grandeza y le pedimos que mire a Antioquía con cariño y no con desdén como la ha mirado”, pidió el alcalde de Medellín.

Finalmente, Federico Gutiérrez le dijo al presidente que estaba a tiempo de ponerse del lado correcto de la historia.