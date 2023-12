“Puente metálico del Cusiana no cuenta con las condiciones adecuadas”: alcalde de Pajarito

Tunja

El alcalde de Pajarito, Jesús Noe Riveros afirmó que el cierre presentado en la tarde del 28 de diciembre en la vía del Cusiana, que comunica Sogamoso (Boyacá) con Aguazul (Casanare) fue causado por la construcción de obras inadecuadas por parte del Invías, situación que generó que un vehículo de carga chocara uno de los estribos del puente metálico de 52 metros.

“El puente metálico del Cusiana no cuenta con las condiciones adecuadas, los accesos hacia la entrada del puente aún no están totalmente construidas, faltan hacer unos muros, se colocó unas barreras para poder proteger el ingreso y que las tractomulas no se orillen mucho, pero entonces el ancho no es suficiente óptimo para que estos vehículos de carga puedan girar, es muy angosto, les toca echar reversa y volver a tomar el camino, es una falta de irresponsabilidad del Invías y del Consorcio MHC viendo que la vía no está adecuada para ese tipo de carros dan ingreso a vehículos de 52 toneladas”, expresó el mandatario.

Aunque este viernes 29 de diciembre sobre las 1p.m se dio apertura a este corredor vial, luego de las obras adelantadas por el Invías, Riveros advirtió que de presentarse nuevamente un cierre de la vía, traería grandes pérdidas económicas a los comerciantes que oscilan en los 200 millones de pesos en este fin de año 2023 e inicio del próximo 2024.

“La asociación que teníamos de los lecheros se terminó por motivo de esos cierres y los trancones en la vía, entonces los intermediarios nos pagan el producto al precio que quieren y cuando quieren, ha sido una situación difícil ya muchos se han desmotivado y han vendido sus vacas, han cambiado de actividad, incluso, muchos se han ido del municipio”, explicó.