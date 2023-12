El ELN debe demostrar su voluntad de paz: Luis Fernando Niño

Cúcuta

Al ser Norte de Santander uno de los departamentos con mayor injerencia de grupos armados, hay gran expectativa frente a los procesos de paz que se adelantan tanto con las disidencias de las FARC como con ELN. Lograr ese fin común podría significar un cambio histórico para la región del Catatumbo.

Luis Fernando Niño, quien continúa como Alto Consejero para la Paz y Reconciliación en Norte de Santander en el periodo 2024 - 2027, aseguró que se debe velar por lograr un cese al fuego indefinido en el departamento, así como la eliminación de actos como reclutamiento, secuestro, desplazamientos, entre otras y de esta manera lograr inversión social en la región.

“Entendemos tres cosas importantes: uno, mantener y prologar en el tiempo el cese al fuego con el EMC de las FARC y con el ELN; dos, que estas organizaciones y otras que están en el territorio se comprometan a no afectar a los civiles, a los no ataques, al no reclutamiento y al no al secuestro; tercero, si eso se logra con el apoyo del gobierno nacional en la denominada paz total, podemos generar desarrollo para el departamento Norte de Santander”.

Fue enfático en decir que “para que el Ejército de Liberación Nacional, fortalezca el proceso, debe hacer que la gente sienta confianza en lo que ellos están haciendo en la mesa”.

Agregó Niño que obras de gran calado, que busca mejorar las vías en la región del Catatumbo, se podrían lograr en su totalidad si la paz tanto con las disidencias como con el ELN se hace realidad.