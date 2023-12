Libros, cine, series y música: lo que viene para la cultura en 2024

Este viernes en Hora20 en vísperas de la llegada de la navidad, el último programa del año para hablar de arte, de cultura, de libros, de cine y de música. Una conversación de lo que podríamos esperar en la cultura en el 2024, de los lanzamientos, de las expresiones culturales y de esos temas que marcarán agenda. También una mirada a lo que nos deja este año que termina y a las recomendaciones que nos hacen nuestros panelistas.

El 2023 termina como uno de los años clave en la cultura. Taylor Swift fue elegida por Time como el personaje del año; directores de cine colombiano brillaron en festivales internacionales; escritores se consolidaron en el escenario local y extranjero. El cine dejó la huella con Oppenheimer y Barbie, la música y los conciertos marcaron un hito como los de Bad Bunny y Karol G, mientras tanto, algunos grandes artistas se van: Fernando Botero, Tina Turner, Milán Kundera, Adolfo Pacheco, Maruja Viera o Harry Belafonte.

El 2024 no dejaría de ser especial en lo cultural, pues estrenos en el cine como Ferrari, Priscilla, el Joker 2 o Gladiador 2 marcan la espera de la cartelera, mientras que, en el plano local, Yo vi tres luces negras y Un varón, que nos representaría en los premios Oscar, son algunas de las apuestas del cine colombiano. En series, quizá la más esperada será Macondo, inspirada en Cien años de soledad y producida con Netflix. El 2024 cuando se cumplan 10 años de la muerte de Gabriel García Márquez, lo podremos volver a leer, pues en marzo se publicará En agoto nos vemos, una obra de 150 páginas que no alcanzó a terminar. En literatura, este libro de García Márquez seleccionado por Time como una de las 10 novedades del próximo año, está acompañado de otro esperado, Cuchillo, del escritor Salman Rushdie. En la música los conciertos seguirán generando grandes expectativas como el de Karol G en Bogotá, Luis Miguel, Jonas Brothers o Iron Maiden, mientras que la agenda cultural en el país se nutre. Arrancamos enero con el Hay Festival en cuatro ciudades del país, Ferias del Libro en las distintas ciudades capitales del país, Festival Gabo y mucho más por disfrutar.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Hoyos, director y fundador de Paredro Podcast, literato y doctor en humanidades, señaló que el 2023 cierra con buenos estrenos en literatura y con gran diversidad de autores que se consolidan, “quiero rescatar que seguimos en el campo literario, el 2023 es un espacio de lucha con retos como la cancelación cultural y un dilema en el que espectadores se mueven en que no saben qué esperar de la obra de arte”. Sobre la próxima publicación de la obra de Gabriel García Márquez, dijo que siempre es difícil encontrarse de nuevo con la obra de Gabo después de su muerte, “leer cosas nuevas es difícil, habrá mucha discusión sobre el libro y prefiero no esperar nada; en estos casos es mejor ir y esperar de alguna forma lo que sintamos”. Sobre las discusiones de qué libros son buenos y cuáles son malos, dijo que la mejor literatura es la que a uno le gusta y el placer que se encuentra en la lectura, “en la defensa de la libertad del espectador y del lector, no podemos coartar la libertad en detrimento de una ideología o estética”.

Pedro Adrián Zuluaga, periodista, escritor, ensayista y autor de Qué es ser antioqueño, señaló que en el 2023 fue importante la reedición de libros clásicos que merecen un lugar importante en la historia como Vorágine que en el 2024 cumple 100 años de su primera publicación. En cuanto a cine, dijo que este año hubo un volumen de 70 películas, algunas con éxito internacional y otras más relevantes en lo nacional, “queda el desafío que tiene el cine colombiano de conquistar un público local”.

En cuanto a la curiosidad que despierta el lanzamiento de Macondo, la serie basada en Cien años de soledad, asegura que será importante constatar si esta serie supera la maldición de algunos críticos de las adaptaciones cinematográficas de la obra de García Márquez, “es una doble expectativa porque Gabo había declinado la opción de adaptar novela, entonces tengo gran curiosidad de ver cómo se resuelve ese mundo desbordado en lo verbal, donde está esa verbosidad, una manera sentenciosa de hablar, eso se traslada usualmente mal al cine”.

Mary Grueso, escritora, poetisa, narradora, profesora y pionera en la literatura infantil ilustrada afrocolombiana, celebró la diversidad en las distintas ferias del libro como la de Armenia y Tumaco, donde señala, llega el libro por primera vez, “es importante porque es la oportunidad de leer obras de otros autores o autores desconocidos”.

Para Adriana Villegas, periodista, columnista en La Patria y docente en la Universidad de Manizales, el año termina con avances en la cultura, “promover la lectura y la llegada de Juan David Correa dio tranquilidad en términos generales y ahora se habla desde el ministerio de fortalecer las ferias de libro en las regiones”, sin embargo, dijo que en el caso de Manizales hubo dificultades porque su director, que completaba ya una década renunció por diferencias con la Universidad de Caldas, encargada de organizar la feria, “este año fue un éxito la feria de Pereira y este año por primera vez hubo feria del libro en Armenia”.

En cuanto al rol del crítico de arte, dijo que es muy importante para que la audiencia entienda porqué el libro o la película tienen un valor, “puede ser odiosa la crítica, pero da elementos, ayuda a la formación de públicos; considero que estamos mal en Colombia, hay cosas que funcionan, pero el espacio de crítica de cine, de lo literario, de arte”, no obstante, dijo que hay mucho espacio hoy en redes sociales como TikTok e Instagram donde recomiendan obras y hay clubes de lectura virtuales desde pandemia, “pero eso no reemplaza la figura del crítico”, afirmó. De hecho, señaló que después de la salida de publicaciones como Arcadia y de la transformación de los medios, sí se deja una huella lamentable en el ecosistema digital para el espacio de la crítica.