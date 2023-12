Video: Jhon Arias marca en clasificación del Fluminense a la final del Mundial de Clubes

Jeddah (Saudi Arabia), 18/12/2023.- Jhon Arias (R) of Fluminense celebrates with team-mate German Cano after scoring the 1-0 during the semi final soccer match of the FIFA Club World Cup 2023 between Fluminense FC and Al Ahly in Jeddah, Saudi Arabia, 18 December 2023. (Mundial de Fútbol, Arabia Saudita) EFE/EPA/ALI HAIDER / ALI HAIDER ( EFE )