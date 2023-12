María Corina Machado pide al Supremo revisar su inhabilitación para presidenciales de 2024

AME2413. CARACAS (VENEZUELA), 06/12/2023.- La opositora Maria Corina Machado participa en una rueda de prensa, hoy, en Caracas (Venezuela). La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, manifestó este miércoles que no tiene "nada que recurrir" ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), "por ahora", para que la habilite para participar en las elecciones presidenciales de 2024, para las que, actualmente, está vetada por decisión de la Contraloría General. EFE/ Rayner Peña R / Ryaner Peña R. ( EFE )

Venezuela

Sin avisar a medios de comunicación y luego de días evadiendo responder si acudiría al Supremo, la líder antichavista optó por apegarse a último minuto a este proceso de revisión de inhabilitaciones acordado entre el Gobierno y el mayor bloque antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), cuyas solicitudes serán recibidas hasta hoy.

A su salida del TSJ, Machado declaró ante un pequeño grupo de periodistas que, tras su presentación en el tribunal, “ahora está la pelota del lado” del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien le corresponderá, auguró, decidir si cumple con lo pactado con la comunidad internacional para garantizar elecciones “limpias” en 2024.

“Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta, si cumple o no cumple con los acuerdos que ha asumido con actores de la comunidad internacional (...) el régimen tiene terror de medirse, están buscando excusas para impedir contarse conmigo”, sostuvo.

Asimismo, recordó que su inhabilitación, impuesta por la Contraloría en 2015 hasta 2030, no le ha sido notificada, por lo que en su caso no pidió recurrir un documento en concreto, debido, insistió, a su inexistencia.

“Como no hay notificación de inhabilitación, yo no voy a recurrir ese procedimiento. Lo que hemos establecido es una vía de hecho, una reclamación, diciendo que no hay inhabilitación (...) nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para que hayan elecciones limpias y libres”, remarcó.

Machado arrasó en las primarias opositoras del 22 de octubre, cuando recibió el 92,35 % de los votos, por lo que espera medirse en los comicios del segundo semestre del próximo año contra el chavismo, cuyo candidato no ha sido oficializado pese a que dan por hecho que Maduro buscará su tercer mandato.