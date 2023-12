Los cinco peores colegios distritales en Bogotá: Concejal alerta a los padres de familia

Las pruebas Saber, además de ser un requisito de grado, según la página del Icfes, son un instrumento estandarizado que permite al Estado medir la calidad de la educación de las Instituciones de Educación del país y que además brinda información útil a quienes se convertirán en profesionales sobre sus competencias.

“Esta evaluación, que se realiza dos veces al año y es pionera en América Latina, entrega información detallada sobre las competencias genéricas y específicas de los estudiantes. Buscamos identificar qué habilidades dominan los estudiantes que están próximos a culminar su educación y cuáles deben fortalecer”, explica la entidad.

Hace algunas semanas se conocieron los resultados del año 2023, en donde los jóvenes fueron evaluados en cinco categorías para determinar sus conocimientos: matemáticas, lectura, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés.

El máximo puntaje de la prueba son 500 puntos, que se obtienen con un promedio ponderado, en el cual las tres primeras categorías tienen un porcentaje mayor.

No obstante, hubo algunos colegios que ‘se rajaron’ y sus estudiantes no obtuvieron los mejores resultados y si bien es cierto que esta no es la única manera de medir el nivel académico, si son resultados que brindan un panorama sobre el nivel educativo en el país.

En el caso de Bogotá, el concejal Nelson Cubides alertó, a través de sus redes sociales, sobre los cinco peores colegios según dichas pruebas.

El funcionario aseguró que, “si a usted tiene a sus hijos en uno de estos cinco colegios, pida cupo en otro colegio urgentemente”.

Agregó que, “yo quisiera que el distrito pusiera especial atención del top 5 de los peores colegios que tiene el distrito en Bogotá”.

Lista de los colegios con puntajes más bajos

Según el concejal, esta es la lista de los peores colegios distritales:

Colegio Distrital Básica y media de los Alpes, 202 de 500 posibles

Colegio Distrital Básica y media León de Greiff, 204 puntos

Institución Educativa Distrital Guillermo Cano, 204 puntos

Centro Educativo Distrital Guacamayas. 204

Centro Educativo Distrital Nuevo Chile, 207 puntos

“Es realmente una vergüenza lo que ocurre hoy en la ciudad, ¿qué le espera a estos jóvenes cuando terminen el colegio?, ninguna universidad, esa es una realidad. Intervengan urgentemente estos colegios para saber qué es lo que está ocurriendo en el distrito”, aseguró el cabildante.

Los mejores colegios públicos de Bogotá en las pruebas Saber 11

Según la lista medición, esta es la lista de los mejores colegios públicos en Bogotá:

Instituto Técnico Central (340)

Liceo del Ejército Patria Sector Norte B (339)

Centro Educativo Distrital San José Norte (329)

Colegio Naval Santa Fe de Bogotá (311)

Colegio La Felicidad (IED) Sede principal (304)

Colegio Rodolfo Llinás (IED) (303)

Colegio Distrital Sorrento (302)

Colegio Calasanz (IED) (299)

Colegio Jaime Hernando Garzón Forero (IED) (298)

Colegio República Estados Unidos de América (IED) (291)

¿Dónde queda el mejor colegio de Colombia?

Según el ranking de los mejores puntajes globales de los colegios privados en Colombia de esta entidad, y teniendo en cuenta únicamente el rendimiento de los estudiantes en las pruebas Saber 11° - ICFES, el mejor colegio calendario A estaría ubicado en Bucaramanga, capital de Santander; pues el primer puesto en este listado lo ocupa el Colegio Bilingüe Divino Niño - Sede principal, con un puntaje global de 393 puntos.

Para buscar en qué puesto estaría su institución educativa privada, puede dar clic en este enlace.

A su vez, respecto a los colegios públicos, el ranking destacó en el primer lugar al Instituto Alexander Von Humboldt, ubicado en la ciudad de Barranquilla, capital del Atlántico, con un puntaje global de 361 puntos. Así también, dando clic aquí podrá ver este ranking y buscar el puesto de su colegio público.