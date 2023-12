Este es el país latinoamericano que no celebra la Navidad: ¿por qué?

La Navidad es una tradición y festividad que celebra el nacimiento de Jesucristo, ocasión que reúne a familias de diferentes partes del mundo, entre ellas las colombianas, sin embargo, hay un país latinoamericano que no celebra esta fecha.

Se trata de Uruguay, este país no celebra la Navidad por una razón principal: su carácter laico. En 1861, el país separó la Iglesia Católica del Estado y en 1919, la Constitución uruguaya estableció que Uruguay es un Estado laico, lo que significa que no tiene una religión oficial y que todas son iguales ante la ley.

Como resultado de esta separación, las festividades religiosas, incluida la Navidad, fueron eliminadas del calendario oficial de feriados. En su lugar, el 25 de diciembre se celebra el Día de la Familia, un día festivo que conmemora la importancia de la familia en la sociedad uruguaya.

No obstante, esto no significa que la Navidad no sea una festividad importante en Uruguay. Muchas personas, tanto religiosas como no religiosas, la celebran de forma privada, con sus familias y amigos.

En las grandes ciudades, también se organizan eventos públicos navideños, como conciertos, desfiles y mercados navideños.

Otros eventos a los que Uruguay renunció son a la Semana Santa, el Día de la Virgen y Día de los Reyes Mágicos; en su lugar se les conoce a las fechas como Semana de Turismo, Día de los Niños y Día de Playas, respectivamente.

¿Qué tanto creen los uruguayos?

Según citó El Litorial, un estudio del Pew Research Center de 2014, que se sigue utilizando como referencia en estudios académicos, ubicó a Uruguay en la cima de países latinoamericanos con más personas sin fidelización religiosa: un 37% en total, dividido entre aquellos que no tienen una religión particular (24%), los ateos (10%) y los que se definen como agnósticos (3%).

Pew califica a Uruguay como un caso “atípico”. “En ningún otro país de Latinoamérica encuestado las personas sin filiación religiosa llegan incluso al 20%” de la población”, afirma. Para ponerlo en contexto, en los países vecinos estos porcentajes ascienden a 11% en el caso de Argentina y 8% en el caso de Brasil.

En cuanto a quienes se declaran parte de una religión, el estudio de Pew registró un 42% de católicos, 15% de protestantes y 6% pertenecientes a “otras” religiones.

El estudio indicó que, en toda América Latina, así como entre los hispanos en Estados Unidos, “la mayoría de las personas que no están afiliadas dicen que no tienen ninguna religión en particular, en lugar de describirse a sí mismos como ateos o agnósticos. Aproximadamente uno de cada diez o más adultos en Uruguay (24%), República Dominicana (18%), El Salvador (12%) y Chile (11%) dicen que no tienen ninguna religión en particular. En Estados Unidos, el 15% de los hispanos entran en esta categoría”.

Origen de la Navidad

La Navidad comenzó a celebrarse a partir del siglo IX con sentido cristiano. Sin embargo, la Enciclopedia dice que fue a principios del siglo XX cuando la celebración se convirtió también en una fiesta familiar, siendo celebrada por cristianos y no cristianos por igual y perdiendo los elementos religiosos para estar más caracterizados por el intercambio de dones.