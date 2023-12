Cuatro fiestas electrónicas ilegales son promocionadas en redes sociales en Cartagena

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena advirtió que cuatro fiestas electrónicas ilegales están siendo promocionadas a través de redes sociales para fin de año sin contar con los debidos permisos.

“Queremos hacer un llamado a We Are Us App y Techno And Chill, organizadores de una fiesta electrónica que se está publicitando en redes sociales. Durante la última semana de diciembre y la primera semana de enero aumentan por ocho y por diez los riesgos sociales asociados a las fiestas electrónicas. Ya hemos visto incidentes de seguridad relativos a djs y personas que realizan eventos sin permiso”, manifestó la secretaria del Interior, Ana María González.

La funcionaria reiteró a la ciudadanía que de acuerdo con la resolución 5795 del 3 de agosto de 2023, la radicación de solicitudes de eventos para la temporada de fin e inicio de año en la ciudad, estuvo habilitada hasta el pasado 10 de octubre, y dichos eventos no realizaron los trámites pertinentes, por lo tanto, no tienen permitido su realización.

La funcionaria aseguró que lo más grave de todo es que sus organizadores pretenden utilizar el patrimonio histórico inmaterial de la ciudad, tal es el caso del baluarte de Getsemaní y el fuerte del corregimiento insular de Bocachica.

“Esta resolución venció el 10 de octubre y ustedes ni siquiera hicieron una solicitud para el evento. Más grave aún, en los cuatro eventos que se están publicitando en redes sociales dos hacen uso del patrimonio material de la ciudad como lo son el baluarte de Getsemaní y el fuerte de Bocachica que están protegidos por la Unesco. Por esta razón requieren permisos especiales y autorizaciones del comité de patrimonio que ustedes ni siquiera se han preocupado por gestionar”, señaló Ana María González a los organizadores.

La Alcaldía de Cartagena advirtió que se desplegará todo un dispositivo para evitar el inicio de estas fiestas clandestinas sin permisos pactadas para finales de diciembre e inicio de enero.