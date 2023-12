Jaime Alberto Quijano está desaparecido desde el 3 de diciembre en Sabaneta

Medellín

Jaime Alberto Quijano de 43 años, salió el 3 de diciembre de su casa, en Sabaneta; en su moto, aparentemente a hacer una diligencia personal y hasta el día de hoy, no ha regresado. Sus familiares han continuado su búsqueda desde entonces y ya hicieron el reporte a la Fiscalía General de la Nación, pero aún se desconoce su paradero.

En conversación con Sandra Quijano, hermana del desaparecido, se conoció que la última vez que se vio el vehículo de Jaime Quijano fue ese mismo 3 de diciembre, ingresando al barrio La Sierra, en Medellín. Sin embargo, en la investigación no se puede establecer con seguridad que sí sea él: “De acuerdo a las autoridades, la moto entró, pero no salió. No tenemos la certeza de que la persona que estaba en la moto era mi hermano, porque desafortunadamente las imágenes no son muy claras”.

Jaime Alberto Quijano fue visto la última vez con camibuso negro (tipo camuflado, negro y gris), pantalón en jean azul medio, tenis negros marca Nike y un morral color negro. Además como señal particular, tiene una cicatriz en el dedo índice derecho.

Sandra Quijano, expresó: “Agradecemos mucho la ayuda de las personas que puedan dar alguna información respecto al paradero de mi hermano. Es una situación demasiado triste e insoportable tener una persona desaparecida”.

Si sabe algo de su paradero puede comunicarse al 3242909801