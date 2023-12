Taller de Ópera de la Universidad de Caldas, podría desaparecer por falta de apoyo

Manizales

Preocupación ha generado el posible cierre después de 32 años de funcionamiento del Taller de Ópera de la Universidad de Caldas, al parecer, por la falta de apoyo financiero de la Vicerrectoría de Proyección Social de la institución.

El anuncio fue hecho por Camilo Díaz, quien es el director escénico, el cual expresó que, ojalá reevalúen la equivocada decisión por la cultura, ya que, al parecer, por la falta de apoyo financiero de la Vicerrectoría de Proyección Social de la institución, cerraría este proyecto.

“Nos embarga gran preocupación porque después de 32 años, el taller de Ópera de la Universidad de Caldas, no va a ser aprobado como proyecto para el próximo año para la Vicerrectoría de Proyección de la institución, porque tiene unos recursos que se necesitan relativamente grandes frente a lo que es la convocatoria. Al no ser aprobado para la convocatoria de proyectos para el próximo año el 2024, significa que a los profesores que están liderando este proceso, pues no van a tener el reconocimiento de las horas, tampoco vamos a tener los recursos y como consecuencia el taller desaparecería”.

“Son 32 años de historia, de sacrificios y de trabajos maravillosos que se le han entregado con todo el cariño, el amor y toda la creación hermosa, artística a la ciudad de Manizales. Yo creo particularmente que son visiones de mundo desde la Vicerrectoría de Proyección en las que no reconoce el valor de lo que es el trabajo artístico, el trabajo de proyección cultural que realiza la Universidad de Caldas y no solamente es nuestro proyecto, hay varios proyectos que no continuarían que precisamente son el alma de toda la proyección de la Facultad de Artes y Humanidades para la ciudad de Manizales y para el departamento de Caldas”.

Se espera que, se tenga una respuesta del rector centro de educación superior, para definir el futuro del Taller de Ópera y también para exponer los argumentos del por qué no debería desaparecer después de 32 años de aporte a la cultura.

