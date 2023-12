Mercadillo Christmas, plataforma que activa la economía de emprendedores

Santa Marta

Empezó la sexta edición del “Mercadillo Christmas” organizado por La Fundación Rosa, con el apoyo del Grupo Daabon y demás empresas. Este evento que va desde el 9 hasta el 12 de diciembre reúne a 45 marcas locales y nacionales en La Marina de Santa Marta, en el cual busca contribuir con el mejoramiento de la economía de la región.

Si bien esta edición se diferencia de las anteriores por el motivo navideño, en el cual existen shows para los niños, Papa Noeles, y lugares especiales que contribuyen en el atractivo para que los samarios visiten esta plaza.

“Me atrevería a decir que es el único evento en Colombia que se realiza junto al mar y que tiene que ver con emprendimiento y compras. Por eso nuestro eslogan es ´una experiencia de compras junto al mar´. La gente puede venir a comprar y además a vivir la experiencia de poder disfrutar de un atardecer inolvidable, subir a una lancha y consumir un cóctel delicioso” señaló Yuliana Mancuso, organizadora del evento.

Así mismo, bajo el marco de este tipo de plataforma que funciona como apoyo para dar a conocer a las marcas, lograr visibilizar y potenciar estos talentos, respecto a esto se refiere al tema Adriana Cortés, emprendedora online de joyería y quien es participante del Mercadillo Christmas “Es una plataforma que, por lo menos a mí, me ha hecho crecer mucho, y no me refiero solo a temas de ventas, sino que es un escenario que ha ayudado mucho a la marca a que a gente conozca la marca y por eso sigo viniendo al mercadillo porque muchas personas vienen, te conocen, te siguen comprando por fuera de la feria y la verdad es que vale la pena este tipo de espacios para emprendedores, para darnos a conocer” comenta.

Cabe destacar que las marcas interesadas para participar en próximas ediciones podrán hacerlo al vincularse al proceso a través de las redes sociales de Fundación Rosa, el cual estará habilitado a partir de finales del mes de enero.