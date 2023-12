Nuevo impuesto contribuiría a los incrementos que se vienen dando: Afinia

Javier Lastra, gerente general de Afinia, filial del Grupo EPM, se pronunció sobre el proyecto que se viene discutiendo en la Asamblea Departamental de Bolívar que busca la creación de un impuesto de Tasa de Seguridad y Convivencia, el cual se cobraría en las facturas de energía.

“Quiero referirme al tema de la tasa de seguridad que se viene discutiendo en la Asamblea departamental de Bolívar, manifestar que consideramos como empresa, como Afinia, que no es un momento adecuado para hacer incluir un costo adicional en el recibo de la energía, contribuiría a los incrementos que se vienen dando por los altos costos de la energía, tranzados en bolsa por el tema de la inflación y este sería un costo adicional que le correspondería pagar a los estratos del tres al seis, a los industriales y comerciales, sobre todo este último industrial y comercial, cuyo costo viene asociado a los consumo. Queremos decirles que no estamos de acuerdo, que invitamos a todos los actores, particularmente a los que fueron elegidos como alcaldes de los municipios del departamento de Bolívar, también al gobernador para rechazar la vinculación de un costo adicional en el recibo de la energía. No estamos de acuerdo, está es nuestra posición. Invitamos a todos a un diálogo tranquilo en donde se revise la coyuntura y no es el momento adecuado para hacerlo.”

Estos son algunos apartes del proyecto de ordenanza y sus argumentos:

“Con base en la identificación de las situaciones que afecta la seguridad de los habitantes del territorio, se tomarán las acciones correspondientes para reestablecer de manera idónea la normalidad y garantizar la vida, la honra y bienes de los habitantes en el Departamento de Bolívar. De tal manera, que con el recaudo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana se fortalecerá la seguridad, el orden público y convivencia en Bolívar, para ello se desarrollarán trabajos articulados y organizados con las instituciones de la fuerza pública y organismos de seguridad, las alcaldías municipales y distritales, todo esto para generar una dinámica de trabajo confiable. Ahora bien, la pretensión es abarcar a todos los municipios pertenecientes al Departamento de Bolívar, pues se tiene por cierto que varios municipios se han visto afectados por factores diversas actividades y circunstancias que constituyen informes de riesgos.”

“Proyectados estos valores tarifarios de acuerdo a la estratificación en usuarios residenciales y por consumo en khw en usuarios no residenciales, podrán recaudarse mensualmente aproximadamente $3.554.354.200,68.”

“Para la aplicación de la tasa de seguridad se excluye de su cobro a la población clasificada con uso residencial en estrato 1 y 2; igualmente se excluyen los establecimientos de comercio pequeños cuyo consumo sea menor a 2.000 kwh en el período de facturación, de igual manera no estarán obligados a este pago las instituciones oficiales de educación ubicadas departamento de bolívar, así como las instituciones prestadoras de servicio de salud oficiales ubicadas en el Departamento de Bolívar.”

“Atendiendo a la Tarifa UVT propuesta para el Departamento de Bolívar en comparación con las establecidas para el Departamento del Atlántico, Magdalena y Valle del Cauca, y la realidad económica de nuestro departamento; puede concluirse que, el esquema propuesto que da cuenta del cálculo del PIB per cápita de los bolivarenses y de las posibles inversiones a realizar mediante el recaudo por la implementación de la Tasa, manifiesta un beneficio mayor para la población del Departamento de Bolívar, frente al costo en que incurriría por el pago mensual de esta nueva contribución, ya que se presenta en menor proporción tarifaria que las Tasas ya implementadas por otros departamentos, pero con igual posibilidad de alcanzar los objetivos de su recaudo y la ejecución de inversiones que lleven a la consecución de ese derecho y valor público; consolidar la seguridad y la convivencia para abrir los caminos la paz territorial, abordar problemas de gran alcance, crear en forma conjunta nuevos mercados, de la mano de los alcaldes distritales y municipales, con mecanismos de organización, dirección y evaluación de las inversiones estratégicas orientadas al objetivo constitucional; esto es, una inversión pública transformadora que piensa en grande, en sus habitantes, en garantía de seguridad y convivencia en cada rincón del departamento.”