Alfredo Arias: “Los equipos ganadores se hacen de afuera para adentro”

Independiente Medellín consiguió anticipadamente el primer cupo a la final de la liga colombiana y, tras la derrota del Deportes Tolima, ya tiene rival para el próximo domingo. El 4-2 concedió al Junior de Barranquilla, por primera vez desde 2019, la oportunidad de optar por la máxima victoria.

Aunque el equipo antioqueño obtuvo su clasificación antes de encarar su último duelo de cuadrangulares, de todas maneras fueron por la victoria ante el América de Cali y con 2-1 hicieron lo necesario para ratificar la localía en el partido de vuelta de la gran final.

En rueda de prensa, Alfredo Arias, entrenador del Poderoso, manifestó su ilusión ante la posibilidad tangible de llevarse el trofeo a casa. “Ya se nos dio llegar a la final, ahora vamos a ir por todo. Ayuda a eso el plantel que tenemos, el apoyo de nuestros dirigentes, la gente que quiere y cree. Nos quedan dos finales durísimas, las vamos a disputar con toda la fe y toda la ilusión”, afirmó.

“Nuestros jugadores dieron una muestra de lo que siempre he dicho en mis planteles, que los equipos ganadores se hacen de afuera para adentro. El plantel, la verdad es generoso, humilde, respetuoso, todas cualidades que sobre ellas se puede apoyar cualquier análisis deportivo, los equipos de fútbol tienen que ver mucho con eso”, comentó el uruguayo.

El objetivo es el trofeo

Arias enfatizó en la responsabilidad que tiene de honrar el privilegio que le han otorgado de dirigir a un club tan importante como lo es Medellín. “Tenemos la ilusión de ser campeón, el sueño, todos. No somos responsables ni de ser campeón ni de no serlo, hay muchos factores que ayudan. No es una responsabilidad única esta final”, mencionó.

Tras vencer al América, tendrán el honor de cerrar el torneo en casa. “Son cosas bonitas, gracias a Dios acá los cantos han sido todos buenos. No he tenido que disfrazarme para salir a hacer los mandados, como a veces pasa en nuestra profesión, que nos da mucha vergüenza cuando perdemos. Ha salido todo muy bien y ahora falta lo fundamental”, añadió en respaldo a la hinchada.

Final inicia en Barranquilla

El estadio Metropolitano será sede de la ida y los barranquilleros volverán a animar a sus ídolos en busca de la décima estrella. “Tenemos que ir allá a tratar de ganar, con el respeto máximo que sentimos por Junior, un equipo con un plantel muy bueno y un cuerpo técnico que lo hace muy bien, con una gente que los va a acompañar, el clima, el horario”, señaló el entrenador.

Además, en un partido que se disputará a partir de las 4:00 p.m., en un horario particular que destaca el estratega. “Raro que una final se fije a las 4 de la tarde, sé que es porque juega la Selección, pero se pudo haber jugado después, pero bueno, ya está fijada y vamos a ir allá sin excusas y con toda la fuerza que podamos tener”, concluyó.