Trabajadores HUEM protestan exigiendo pago de sus salarios

Cúcuta

Los trabajadores del Hospital Universitario Erasmo Meoz realizan un plantón pacífico frente al centro médico exigiendo el pago de sus salarios y soluciones a la falta de implementos de trabajo.

Hasta dos meses le adeudan de nuevo a los trabajadores de la salud, quienes esperaban contar con estos recursos para fin de año, por lo que piden acompañamiento en esta jornada de manifestación y respuestas de la junta directiva.

“Hoy convocamos a toda la comunidad hospitalaria y las personas que nos quieran acompañar, para alzar nuestra voz y decirle al señor gerente y a la junta directiva que a nosotros nos duele el hospital, y que nosotros estamos exigiendo lo que nos corresponde para poder cumplir con nuestros compromisos, también tenemos esposas, hijos, familiares a los cuales tenemos que conseguir el alimento de cada día y si no recibimos nuestros pagos es complicado. A su vez pensamos que la junta directiva no está bien informada o no les interesa las condiciones críticas del funcionamiento del hospital, porque se han hecho denuncias desde hace mucho tiempo y han sido cómplice con la mala administración de nuestro hospital ya que todo supuestamente está bien” dijo a Caracol Radio Julio Lizcano, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras Certificadas.

Los sindicatos ANTHOC, ANDEC y ASPROHUEM, decidieron unirse para llevar a cabo esta protesta frente a la falta de soluciones de las directivas del centro médico.

“Hay una alerta amarilla donde el señor gerente refiere que se están esperando los pagos y los dineros que deben ingresar, que se han comprometido por parte del ministro, y pienso que a esta fecha donde todos tenemos compromisos en el hogar, no hay tiempo de espera, la solución debe ser pronta y al parecer la administración actual no ha hecho una buena gestión referente a todos sus colaboradores. Somos más de 2300 colaboradores en la empresa social del estado Hospital Universitario Erasmo Meoz que hoy en día clamamos y estamos exigiendo lo justo, que son nuestros honorarios” agregó Lizcano.

Tienen grandes expectativas frente a los resultados que se puedan obtener de la jornada de movilización o afirman iniciarán acciones legales para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.