Por desacato de tutela alcaldesa de Palermo deberá pagar 5 días de arresto

Neiva

El Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Neiva, emitió un incidente de desacato contra la alcaldesa del municipio de Palermo, Natalia Caviedes y ordena cinco días de arresto.

Dice el documento: “Por lo anterior, resulta diáfano concluir por parte de este operador judicial que la alcaldía de Palermo en cabeza de la señora Natalia Caviedes Chinchilla desacató la orden de tutela emitida por este Juzgado el día 31 de octubre de 2023. En ese orden, se le impondrá como sanción a la señora Natalia Caviedes Chinchilla, a sanción equivalente a cinco días de arresto que cumplirá en el Comando de Policía más cercano al lugar de su Palacio de Justicia”.

Asimismo ordena el pago de cinco salarios mínimos legales mensuales vigente, de multa a favor del Tesoro Nacional, que deberán consignar en el Banco Agrario de Colombia S.A., cuenta DTN Multas y Cauciones, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de esta decisión judicial emitida el 5 de diciembre; o en su defecto, se compulsarán las copias respectivas para que la Oficina de Ejecución Coactiva de la dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, actúe de conformidad con las normas legales vigentes para su cobro.

Frente al caso, en diálogo con Caracol Radio Roger Veru, abogado de la accionante del caso que ordena el arresto para la mandataria del municipio de Palermo; Natalia Caviedes, se relaciona con un proceso que desde el año 2015 se adelanta en el municipio frente al desalojo de un predio que se encuentra invadido.

“El proceso se surte a través de una querella policiva que se interpone en el año 2015, en primera instancia se falla en contra de mi representado, y en la apelación se revoca la decisión y se obliga a la restitución de la invasión de dicho previo” dijo Verù.

En el 2021 se me informa sobre el fallo, voy a buscar el proceso y resulta que me informan que la carpeta del proceso se pierde, por lo que acudo a un Derecho de Petición que no responden, y de ahí acudo a una Acción de Tutela, que hoy ordena a la alcaldesa Natalia Caviedes a pagar el arresto.

En la actualidad, el proceso no ha surtido efecto para que la policía pueda realizar el procedimiento de desalojo, lo que afecta directamente a la accionante en su predio invadido. “Han pasado nuevos cuatro años y no hemos podido hacer nada frente a la restitución”, concluyó el abogado.