Las bondades de la propuesta terminaron imponiéndose: MinInterior sobre reforma a salud

Colombia

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, destacó la aprobación de la reforma a la salud en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. El funcionario manifestó que la iniciativa alcanzó una importante mayoría.

“Las bondades de la propuesta terminaron imponiéndose. Respetamos el debate, respetamos las observaciones de la oposición, pero logramos una muy importante mayoría que esperamos se repita en el Senado en donde tenemos que ir a hablar, a conversar, a escuchar”dijo el ministro Velasco.

Velasco agregó: esta mañana 13 alcaldes recién electos del César le visitaron y los 13 me dijeron ‘ministro juéguesela por la reforma, en nuestros municipios hace años se cerraron los centros de Salud y hay gente que está a 5, 6 horas, de un sitio en donde los puedan atender nosotros queremos los CAPS, queremos equipos que hagan prevención, queremos que vuelvan médicos a nuestros territorio’. Nosotros no queremos bajo ningún punto dañar lo que está funcionando, queremos que lo que está funcionando lo llevemos a donde no está funcionando y es a la Colombia profunda”.

La reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro tendrá que surtir dos debates más en el Senado de la República.