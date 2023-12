Devolución del IVA en Cartagena: iniciaron pagos de ciclo 4

Cartagena

Inició del tan esperado ciclo 4 de pagos del programa Devolución del IVA en la ciudad de Cartagena. A partir de este momento y hasta el 17 de diciembre, los pagos estarán disponibles a través de los operadores de pago reconocidos: Daviplata, Efecty o Reval.

Para el cobro a través de Efecty y Reval, se establecerá un cronograma específico basado en pico y cédula, que se detalla a continuación:

- Hoy, 5 de diciembre - Cédulas terminadas en 1 y 2

- Mañana, 6 de diciembre - Cédulas terminadas en 3 y 4

- 7 de diciembre - Cédulas terminadas en 5 y 6

- 8 de diciembre - Cédulas terminadas en 7 y 8

- 9 de diciembre - Cédulas terminadas en 9 y 0

Es importante señalar que este pico y cédula también aplica para aquellos beneficiarios cuyos giros les llegan a través de la app Daviplata. La dispersión a sus números de teléfono se realizará de manera consecuente a medida que avance el pico y cédula.

Es crucial destacar que en este ciclo no se contempla el periodo de remanentes. Aquellos beneficiarios que no hayan efectuado el cobro en su día designado no tendrán otra oportunidad. Este ciclo representa una única oportunidad de cobro y no se llevará a cabo ninguna reprogramación posterior.

Para el cobro por giro, los documentos válidos incluyen la cédula de identidad, cédula digital y contraseña (siendo esta última acompañada por el certificado expedido por la Registraduría que certifique el documento en trámite).

En el caso de los beneficiarios que reciban sus giros tendrán la flexibilidad de cobrar en cualquier municipio de Colombia, asimismo, aquellos interesados en recibir su giro a través de Daviplata, tienen plazo hasta el 14 de diciembre para registrarse en la aplicación correspondiente.

El registro para recibir pagos a través de Daviplata comenzará a aplicarse a partir de ciclos de pagos posteriores, al optar por Daviplata, que opera como una cuenta de ahorro, el dinero se mantendrá disponible hasta que decidas hacer uso de él, brindándote una mayor flexibilidad en el proceso de cobro. En contraste, aquellos beneficiarios que opten por métodos de pago alternativos como Efecty o Reval, perderán la oportunidad de recibir el pago si no lo efectúan en la fecha designada.

Es importante mencionar que no habrá cambios adicionales en lo que resta del año para este programa. Aquellos interesados en actualizar su información en las bases de datos tendrán que esperar a que se abran nuevamente en ciclos futuros.