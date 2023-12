Pese a acuerdos previos, sigue polémica por predio que utiliza Águilas Doradas en Rionegro

Antioquia

El alcalde del municipio de Rionegro, Rodrigo Hernández se mostró bastante molesto por las acciones que habrían tomado las directivas del equipo de fútbol Águilas Doradas para no regresar el predio que utiliza para la sede deportiva en esa población del Oriente de Antioquia. El lugar llamado La Morelia es de la alcaldía y, según el mandatario debe entregarse el próximo 7 u 8 de diciembre, según lo acordado el pasado mes de noviembre.

“Nos sentimos engañados desde la institucionalidad. Me he enterado de que el equipo Águilas, sus directivas, han interpuesto nuevas acciones legales, considerando que son improcedentes, luego de que hubiéramos hecho un mutuo acuerdo con sus directivas, el pasado 3 de noviembre, donde se comprometieron a entregar el 7 y 8 de diciembre la propiedad. Espero que en esas fechas se entregue la propiedad y que no incumplan, como lo están haciendo ya, al interponer nuevas acciones”, dijo el alcalde Hernández.

El mandatario recalcó que sigue con la intención de permitirle al equipo de fútbol que siga utilizando como casa principal para los encuentros profesionales el estadio Alberto Grisales, pero que el predio La Morelia de unas ocho hectáreas y que es el que está en disputa, debe ser entregado para que la actual administración la destine para el uso de espacio público para las familias del municipio y calificó el actuar del equipo Águilas como mezquino con la gente que los apoyó y al querer apropiarse de un espacio que no les pertenece.