Pasaportes: Comisión Segunda de Senado reitera citación a debate al canciller

Alvaro Leyva, canciller de Colombia (Photo by CRIS BOURONCLE/AFP via Getty Images) / CRIS BOURONCLE

La Comisión Segunda del Senado anunció una nueva citación a debate de control político al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, para que responda por el tema de la licitación de pasaportes. El vicepresidente de la célula legislativa, Nicolás Echeverry, aseguró que son varias las citaciones que ha desatendido el funcionario.

“En tono menor se le reiteró al Canciller que ha sido citado en varias ocasiones y que no le ha dado la cara a la Comisión Segunda, que no ha venido. Inclusive hubo voces de proponer moción de censura de no venir y se ha citado de carácter extraordinario y urgente el próximo miércoles, donde la Comisión le está exigiendo cuál es realmente la información que se ha filtrado en diferentes medios de comunicación sobre la posición del Gobierno en cuanto a la contratación de la firma encargada de los pasaportes”, aseguró el senador Echeverry.

Por su parte el presidente de la Comisión Segunda del Senado, Lidio García, aseguró que: “es triste saber que el Canciller de verdad no tiene que ver con la comisión, la diplomacia de él ahí no existe. Evade todos los debates, no asiste, se le programa, se le reprograma, para hacerle el debate de los pasaportes, es que nosotros estamos pidiendo desde el primero de agosto que le dé la cara al país, que le diga al país qué es lo que ha pasado con la licitación de pasaportes que se presentó y que tanto se ha criticado y que hoy tres meses y medio después sabemos que es una noticia nacional, que es un escándanos prácticamente”.

Los congresistas indicaron que en caso de que no asista se promoverá una moción de censura contra el funcionario.